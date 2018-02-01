Мэр Махачкалы Мусаев оставлен под стражей

01 февраля 2018, 15:50

Верховный суд Дагестана отказался сегодня удовлетворить апелляционную жалобу защиты на арест временно отстраненного от должности мэра Махачкалы Мусы Мусаева и заменить ему меру пресечения на более мягкую, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Как писал "Кавказский узел", 21 января Советский районный суд Махачкалы вынес решение об аресте Мусы Мусаева. Ему было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. 26 января суд в Есссентуках, куда был этапирован чиновник, удовлетворил ходатайство следствия об отстранении Мусы Мусаева от исполнения обязанностей мэра Махачкалы. В свою очередь защита Мусаева назвала уголовное преследование необоснованным.

По версии следствия, мэр Махачкалы нанес бюджету Дагестана ущерб на сумму 80 млн рублей, выделив в собственность коммерческой фирме земельный участок за 1,1 млн рублей. При этом защита мэра Махачкалы заявляла, что уголовное дело возбуждено безосновательно, так как "земельный участок, в незаконном выделении которого подозревают Мусаева, в реестр собственности Республики Дагестан включен не был и республиканской собственностью не являлся", отмечается в биографической справке о Мусе Мусаеве, размещенной на "Кавказском узле".

Рассмотрение апелляционной жалобы защиты на арест Мусы Мусаева началось сегодня в Верховном суде Дагестана в 14.05 мск, сообщает присутствовавший на заседании корреспондент "Кавказского узла".

По его данным, до начала процесса у здания суда собрались около 70-80 сторонников Мусаева, но в зал были допущены около 20 родственников чиновника и журналисты. Мусаев принимал участие в процессе посредством видеосвязи.

Адвокаты мэра настаивали, что арест Мусаева слишком суровая мера пресечения. Защита Мусаева сочла постановление об аресте - "необоснованным" и просила суд избрать в отношении него меру пресечения, не требующую заключения под стражу.

По версии следствия, Муса Мусаев обвиняется в "совершении действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с причинением тяжких последствий".

Верховный суд Дагестана принял решение оставить Мусу Мусаева под стражей.