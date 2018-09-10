Дагестанские журналисты предрекли кадровые чистки в муниципалитетах

10 сентября 2018, 09:22

Утвержденный в должности главы Дагестана Владимир Васильев продолжит "кадровые чистки", как неоднократно обещал, и дальнейшая работа будет проводиться на уровне "второго эшелона" - муниципальных чиновников и заместителей министров, предположили опрошенные "Кавказским узлом" журналисты и политологи.

Как сообщал "Кавказский узел", 9 сентября Владимир Васильев был избран главой Дагестана и принес присягу. В тот же день члены кабмина республики ушли в отставку. Антикоррупционная кампания в Дагестане является единственным способом вернуть доверие народа к власти, заявил Васильев после избрания.

Васильев также отметил, что вместо привлекаемых к уголовной ответственности и увольняемых чиновников будут приглашаться победители кадрового конкурса, а также опытные управленцы из-за пределов республики, сообщает корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на мероприятии.

"Из 54 победителей конкурса "Мой Дагестан" 13 назначены на управленческие должности в госструктурах. Кто-то из них прошел детектор лжи на определенные должности", - рассказал глава Дагестана.

Больше 70% из 54 победителей кадрового конкурса "Мой Дагестан" - местные жители, остальные из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Ставропольского края и Башкортостана. По данным организаторов, 44% победителей - молодые люди в возрасте до 35 лет. Самому молодому участнику 23 года, а самому старшему - 51 год. В июле победителям управленческого конкурса "Мой Дагестан" правительство республики предложило занять 10 должностей в министерствах сельского хозяйства, здравоохранения, строительства и ЖКХ, образования и науки, культуры, труда и социального развития.

Васильев также отметил, что среди первоочередных задач – формирование нового правительства с учетом использования кадрового потенциала. "Нужно продолжать курс на очищение власти от коррупции и должностных преступлений, обеспечение сохранности бюджетных средств в интересах людей, эффективное их использование", - сказал Васильев.

Поддержку проводимым Васильевым реформам высказал 9 сентября и полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников. "Результаты конкурсов управленцев, прошедших в регионе, показали, каким качественным кадровым потенциалом обладает Дагестан, с каким интересом и доверием дагестанцы и жители других регионов страны приняли участие в этих конкурсах. В республике идет энергичная работа над стратегией развития региона. (...) Хочу заверить вас, уважаемый Владимир Абдуалиевич, в собственной поддержке как полномочного представителя главы государства на Северном Кавказе и в поддержке федеральных органов власти в округе", - цитируются слова Матовникова на сайте главы Республики Дагестан.

Журналисты отметили регулярные визиты в Дагестан Бастрыкина

Судя по активности председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, идет негласная борьба силовиков за то, кто первый "очистит" Дагестан, заявил корреспонденту "Кавказского узла" обозреватель газеты "Черновик" Магомед Магомедов.

"И не всегда этот вопрос зависит напрямую от Васильева. Во всяком случае Васильев не против того, чтобы политическое и чиновничье поле Дагестана зачищалось", - пояснил Магомедов.

В январе в Дагестан прибыли сотрудники Генпрокуратуры, МВД России и ФСБ, проверки силовиков сопровождаются задержаниями чиновников. С января 2018 года председатель Следкома России посещал Дагестан не менее трех раз. Так, 8 февраля в ходе своей поездки в республику Бастрыкин поддержал кадровые зачистки в Дагестане. 22 марта на совещании в Махачкале раздал указания по резонансным делам. С очередным приездом главы СКР в республику совпало задержание 6 сентября заместителя министра образования Дагестана Дагира Исамутдинова.

Журналист отметил, что наиболее одиозные фигуры в республике уже "зачищены", и дальнейшая работа будет проводиться на уровне "второго эшелона".

"В органах местного самоуправления есть несколько достаточно влиятельных фигур. Далее на уровне заместителей министров, как мы видим по задержанному заместителю министра образования. Что касается кадровых перестановок, сейчас достаточная часть правительства носит еще приставку "исполняющие обязанности". После избрания главы республики и сложения полномочий правительства, как это предусмотрено законом, многие позиции в органах исполнительной власти республики будут пересмотрены", - уверен Магомедов.

5 сентября на встрече кандидатов на пост главы Дагестана с членами депутатских фракций Народного собрания Васильев сделал ряд заявлений, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" политолог и журналист Альберт Эседов.

"Он сообщил, что отдает себе отчет, что вошел в конфликт с элитами. В связи с этим зачистка продолжится. Вероятно, это коснется не только чиновников республиканского уровня, но и уровня муниципального. И, думаю, население только "за" эти меры", - подчеркнул Эседов.

5 февраля по подозрению в мошенничестве при реализации социальных программ в республике силовики задержали врио премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова. Также в этот день были задержаны и его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также бывший министр образования и науки Шахабас Шахов. 21 января был арестован мэр Махачкалы Муса Мусаев. Также были арестованы глава дагестанского отделения ФОМС Магомед Сулейманов, бывший министр здравоохранения Дагестана Танка Ибрагимов, глава филиала ФКУ "Упрдор "Каспий" в Дагестане Магомедрасул Омаров, руководитель Главного республиканского бюро медико-социальной экспертизы Магомед Махачев.

На сайте главы Дагестана 5 сентября опубликовано сообщение о встрече кандидатов на должность руководителя республики Владимира Васильева, Камила Давдиева и Махмуда Махмудова с представителями фракций КПРФ, "Справедливой России" и "Единой России". "В ходе встречи Владимир Васильев изложил свое видение социально–экономического развития республики и ответил на вопросы депутатов", - говорится в сообщении.

При этом пресс-служба главы республики не уточнила, что именно говорил Васильев, а также с какими заявлениями выступили Камил Давдиев и Махмуд Махмудов.

Перестановки и чистки продолжатся, так как это анонсировалось Васильевым неоднократно, заявил корреспонденту "Кавказского узла" главный редактор газеты "Новое дело" Гаджимурад Сагитов.

"Возможно, произойдут изменения в правительстве. Интересно и другое: перед началом голосования многие задавались вопросом, сколько голосов будет против Васильева, насколько те люди в Народном собрании, чьи близкие находятся под следствием, враждебно настроены в отношении Васильева?" - отметил Сагитов.

Напомним, что из 86 депутатов Народного собрания Дагестана за Владимира Васильева проголосовали 77 депутатов, за Камила Давдиева – пять, за Махмуда Махмудова – четыре.

На тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане" "Кавказский узел" размещает новости об арестах чиновников, обысках и кадровых перестановках в органах власти Дагестана.