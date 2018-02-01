Мусаев сравнил свою деятельность в Махачкале с работой Путина

01 февраля 2018, 19:07

О своей невиновности заявил сегодня суду мэр Махачкалы Муса Мусаев, подозреваемый в нанесении ущерба бюджету Дагестана на крупную сумму. Мусаев сравнил свою деятельность на посту мэра с работой президента страны, суд во внимание доводы чиновника не принял.

Как писал "Кавказский узел", мэр Махачкалы Муса Мусаев сегодня по решению суда был оставлен под стражей. 26 января суд в Ессентуках, куда был этапирован чиновник, удовлетворил ходатайство следствия об отстранении Мусы Мусаева от исполнения обязанностей мэра Махачкалы. В свою очередь защита Мусаева назвала уголовное преследование необоснованным.

Мусаеву предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. По версии следствия, мэр Махачкалы нанес бюджету Дагестана ущерб на сумму 80 млн рублей, выделив в собственность коммерческой фирме земельный участок за 1,1 млн рублей.

Защита просила учесть состояние здоровья Мусаева

Рассмотрение апелляционной жалобы защиты на арест Мусы Мусаева состоялось сегодня в Верховном суде Дагестана. Адвокаты просили суд избрать в отношении Мусаева меру пресечения, не требующую заключения под стражу, сообщает присутствовавший на заседании корреспондент "Кавказского узла".

Как заявил адвокат Сулейман Азуев, в действиях Мусаева отсутствует состав преступления. Адвокат заметил, что "та земля, в выделении которой обвиняют Мусаева, принадлежит республике и не является муниципальной собственностью".

При этом суд первой инстанции не принял во внимание тот факт, что Мусаев "сам явился к следователям, дал показания и не собирался скрываться", отметил Азуев.

"Мусаев не собирается ни на кого влиять или кому-то угрожать. И мы в суде представили достаточно доводов, подтверждающих это. Но суд не дал оценку этим фактам. Мусаев не был пойман в аэропорту, у него нет недвижимости за границей и нет доказательств того, что он может скрыться", - заявил суду Азуев.

Также он заявил, что суд первой инстанции "не учел положительную характеристику, данную Мусаеву собранием городских депутатов и Общественной палатой Махачкалы".



Азуев просил суд обратить внимание и на состояние здоровья Мусаева. По словам адвоката, у Мусаева "диагностировано гипертоническое заболевание второй степени".

По мнению стороны защиты, обвинение не представило обоснованные доказательства того, что Мусаев может скрыться или оказать давление на свидетелей или своих подчиненных.



Мусаев счел доводы следствия безосновательными

Сам Мусаев участвовал в заседании посредством видео-конференц-связи и заявил о своей невиновности. Также он отметил, что "угрожать кому-либо или скрываться от следствия он не собирался".

"То, что со мной происходит за последние две недели - это какой-то сон. На территории России, наверное, только у президента России работа сложнее той, которую я выполнял вместе со своей командой в Махачкале. Тем более если учитывать, в каком состоянии я получил город и с какими активами мы выполнили этот объем работы. Мне обидно, что мэра такого большого города можно засудить по таким ничтожным фактам. Я же являлся вашим мэром, я же работал на глазах наших горожан", - обратился к суду Муса Мусаев.

По утверждению Мусы Мусаева, постановление о выделении земельного участка коммерческой фирме "являлось законным". "Ни один документ без наличия визы юридического отдела ко мне на стол не попадает. У нас есть мощный фильтр в виде юридического управления и управления по земельным ресурсам, где работают специалисты своего дела. Они все изучают и проверяют", - заявил суду Муса Мусаев.

"Я не специалист по земельным отношениям, и я не могу изучать каждый документ. Каждый день ко мне для визирования поступало порядка 250 документов, я не могу заниматься их подробным изучением и проводить по ним экспертизу. Я и так 20 часов в сутки работаю. Ни один руководитель такой объём работы не выполняет. Наши специалисты считают, что этот земельный участок был выделен законно", - добавил Мусаев.

Мусаев также назвал "безосновательными и бездоказательными" доводы следствия о том, что он был лично заинтересован в выделении коммерческой фирме спорного участка земли.

"У меня просто не хватает слов, чтобы дать оценку тому, что происходит со мной. Получается, что человек даже в таком статусе, как я, не может быть защищен в правовом поле, не может надеяться на правосудие. Я надеюсь, что я заслуживаю правосудия. И у меня к вам большая просьба - отнестись к делу с учетом тех фактов, которые представила защита и я", - обратился к суду Мусаев.

Защитники обжалуют постановление о возбуждении уголовного дела

В свою очередь прокурор просил суд оставить решение суда первой инстанции без изменения. В итоге суд отказался удовлетворить ходатайство об освобождении Мусаева из-под стражи.

При этом адвокаты Мусаева решили обжаловать постановление о возбуждении уголовного дела против Мусы Мусаева. Об этом защитники рассказали корреспонденту "Кавказского узла".

Сейчас Муса Мусаев находится в СИЗО Владикавказа, куда он был переведен из Ессентуков, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Султан Калаев.

"В Махачкале Муса Мусаев содержался в ИВС. Из ИВС Махачкалы его перевели в ИВС Ессентуки. Потом выяснилось, что он переведен во Владикавказ. Перевод был осуществлен по ходатайству. Руководитель следственной группы объяснил необходимость перевода тем, что якобы в Ессентуках кто-то пытался передать телефон Мусаеву. Это все неправда, так как с Мусаевым виделся только я. И я не предпринимал попыток передать ему телефон", - рассказал Султан Калаев .



По словам защитника, у Мусаева "нет жалоб на условия содержания и состояние здоровья". "Единственное, что он попросил - передать ему в СИЗО очки", - заявил адвокат.

Между тем 28 января на сайте change.org была опубликована петиция "Свободу мэру Мусаеву", с требованием об освобождении Мусы Мусаева. По данным на 18:40 мск 1 февраля 2008 года петиция собрала 630 подписей.

"Нельзя просто взять и отобрать у нашего города хорошего руководителя. Люди видят эффективное управление городом и просят вернуть нам нашего мэра. Не знаем, насколько виновен он в сложившейся ситуации, но мы за справедливость! Просим вас и компетентные органы власти разобраться в сложившейся ситуации, отпустить М.А.Мусаева и дать ему и дальше работать во благо своего народа и своей республики", - говорится в обращении к президенту России и исполняющему обязанности главы Дагестана.

Защита мэра Махачкалы ранее заявляла, что уголовное дело возбуждено безосновательно, так как "земельный участок, в незаконном выделении которого подозревают Мусаева, в реестр собственности Республики Дагестан включен не был и республиканской собственностью не являлся", отмечается в биографической справке о Мусе Мусаеве, размещенной на "Кавказском узле".