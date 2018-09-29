"Ахмат" проиграл "Локомотиву" в выездном матче

29 сентября 2018, 21:59

Игра между "Ахматом" и "Локомотивом" в матче девятого тура Российской премьер-лиги завершилась со счетом 2:0 в пользу москвичей.

Матч состоялся сегодня на стадионе "РЖД Арена" в Москве.

Гол на 81 минуте игры забил футболист "Локомотива" Мануэл Фернандеш. В завершении игры, на 90 минуте, Рифат Жемалетдинов удвоил счет московской команды.

По итогам игры, которая завершилась около 21.00 мск, грозненская команда "Ахмат" с 11 очками занимают восьмое место в турнирной таблице.

Нынешнее свое название - "Ахмат" - клуб получил только в 2017 году. Он назван так в честь первого пророссийского президента Чечни Ахмата Кадырова, отца нынешнего главы Чечни. О реакции болельщиков и жителей Грозного на переименование футбольного клуба рассказывается в справке "Кавказского узла" "Наше имя — "Ахмат": как Кадыров переименовал "Терек".

"Кавказский узел" ранее писал, что 22 сентября "Ахмат" сыграл вничью с"Оренбургом". Игра на стадионе "Ахмат-арена" в Грозном завершилась со счетом 1:1. 16 сентября "Ахмат" на выезде со счетом 2:1 обыграл "Спартак".