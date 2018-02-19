19 февраля 2018, 22:40

РФС запретил "Ростову" регистрировать новых футболистов

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза запретила "Ростову" регистрировать новых игроков из-за долга перед игроком Александром Ерохиным.

Как писал "Кавказский узел", 6 декабря 2017 года "Ростов" объявил об отставке Леонида Кучука с поста главного тренера команды.

“Ростов” не сможет регистрировать новых игроков, пока клуб не выплатит долги по зарплате Александру Ерохину, который перешел из «Ростова» в «Зенит» в июне 2017 года.

“Применить к ОАО "ФК "Ростов" запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Запрет может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению ОАО "ФК "Ростов" г. Ростов-на-Дону в случае исполнения обязательств перед футболистом-профессионалом Ерохиным А.Ю., установленных настоящим решением”, - говорится в сообщении, размещенном на сайте РФС.

В настоящее время "Ростов" находится на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России по футболу. В 19 матчах команда выиграла пять раз, семь раз сыграла вничью и столько же раз проиграла, сообщается на сайте российской премьер-лиги

Напомним, что в 2016 году в "Ростове" после крупных финансовых проблем пост тренера покинул Курбан Бердыев. По итогам сезона 2015-2016 ФК "Ростов" занял в чемпионате России по футболу второе место.

На "Кавказском узле" в разделе "Справочник" размещен справочный материал "Футбольный клуб "Ростов".

Примечание:

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