07 января 2018, 21:12

Футболист Аяз Гулиев покинул "Анжи"

Махачкалинский клуб "Анжи" расторг контракт с полузащитником московского "Спартака" и молодежной сборной России по футболу Аязом Гулиевым.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что в конце 2017 года "Анжи" лишился пяти игроков. Клуб покинули футболисты Алексей Солосин, Алан Багаев, Гаточ Паном, Адлан Кацаев и Константин Базелюк.

"Футбольный клуб "Анжи" расторг соглашение с полузащитником Аязом Гулиевым", - сообщается сегодня на официальном сайте клуба.

В составе махачкалинского клуба Гулиев провел 22 матча в сезонах 2016-2017 и 2017-2018. В его активе один гол, который был забит в осеннем матче с "Арсеналом", проинформировали в клубе.

Напомним, матч между "Анжи" и "Арсеналом" в 14-м туре чемпионата России прошел 22 октября 2017 года и завершился со счетом 3:2 в пользу дагестанской команды.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована информация о футбольном клубе "Анжи".

Примечание:

"Магомед Адиев назначен тренером "Ахмата"", ""Анжи" уступил "Локомотиву" в матче чемпионата России""Анжи" прекратил сотрудничество с девятью игроками".

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