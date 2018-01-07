07 января 2018, 21:12

Футболист Аяз Гулиев покинул "Анжи"

Махачкалинский клуб "Анжи" расторг контракт с полузащитником московского "Спартака" и молодежной сборной России по футболу Аязом Гулиевым.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что в конце 2017 года "Анжи" лишился пяти игроков. Клуб покинули футболисты Алексей Солосин, Алан Багаев, Гаточ Паном, Адлан Кацаев и Константин Базелюк.

"Футбольный клуб "Анжи" расторг соглашение с полузащитником Аязом Гулиевым", - сообщается сегодня на официальном сайте клуба.

В составе махачкалинского клуба Гулиев провел 22 матча в сезонах 2016-2017 и 2017-2018. В его активе один гол, который был забит в осеннем матче с "Арсеналом", проинформировали в клубе.

Напомним, матч между "Анжи" и "Арсеналом" в 14-м туре чемпионата России прошел 22 октября 2017 года и завершился со счетом 3:2 в пользу дагестанской команды.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована информация о футбольном клубе "Анжи".