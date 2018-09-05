Рахимов вернулся на пост главного тренера "Ахмата"

05 сентября 2018, 19:18

Руководство футбольного клуба "Ахмат" назначило главным тренером Рашида Рахимова, который занимал этот пост до 2017 года.

"Кавказский узел" писал, что в апреле в отставку с поста главного тренера "Ахмата" подал Михаил Галактионов, который возглавлял клуб с декабря 2017 года, а 2 сентября о своей отставке заявил и его преемник Игорь Ледяхов.

О назначении Рахимова сообщил глава Чечни. "Многие болельщики родной команды желали видеть наставником Рашида Маматкуловича, от прежней работы которого в Грозном остались приятные воспоминания. Три с половиной года Рашид Маматкулович являлся главным тренером команды, который покинул коллектив после окончания срока трудового контракта в мае 2017 года. Тогда специалист принял решение взять паузу в карьере. При Рашиде Рахимове команда добилась лучшего результата в своей истории, заняв пятое место в сезоне 2016/17", - написал сегодня Кадыров на своей странице в Telegram.

Рашид Рахимов руководил клубом "Терек" (прежнее название "Ахмата") с осени 2013 года, говорится в справке, подготовленной "Кавказским узлом".

По итогам шести туров "Ахмат" занимает сейчас десятое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе семь очков, информировал сегодня "Р-Спорт".

Нынешнее свое название, "Ахмат", клуб получил только в 2017 году. Он назван так в честь первого пророссийского президента Чечни Ахмата Кадырова, отца нынешнего главы Чечни. О реакции болельщиков и жителей Грозного на переименование футбольного клуба рассказывается в справке "Кавказского узла" "Наше имя — "Ахмат": как Кадыров переименовал "Терек".