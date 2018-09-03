Игорь Ледяхов. Фото: пресс-служба ФК "Ахмат". http://fc-akhmat.ru/news

03 сентября 2018, 05:53

Игорь Ледяхов покинул пост главного тренера "Ахмата"

Главный тренер грозненского футбольного клуба "Ахмат" Игорь Ледяхов заявил, что уходит с поста по собственному желанию.

Как писал "Кавказский узел", Игорь Ледяхов стал главным тренером грозненского футбольного клуба "Ахмат" в мае 2018 года. В тренерский штаб клуба Ледяхов входит с 2013 года.

Главный тренер "Ахмата" Игорь Ледяхов на пресс-конференции после матча против футбольного клуба "Уфа" заявил об отставке, сообщает сегодня "Интерфакс".

"Я принял решение подать в отставку. Она принята. Мне добавить нечего", - сказал он.

Ледяхов возглавлял грозненскую команду в период межсезонья. Под его руководством клуб провел шесть матчей в чемпионате России и набрал семь очков, пишет championat.com.

Матч между "Ахматом" и "Уфой" состоялся 2 сентября в Грозном и завершился со счетом 2:1 в пользу грозненского клуба. В настоящее время клуб занимает десятое место в турнирной таблице, сообщает РБК.

Напомним, что в апреле в отставку с поста главного тренера "Ахмата" подал Михаил Галактионов, который возглавлял клуб с декабря 2017 года.

Ранее клуб "Ахмат" носил название "Терек". 6 июня 2017 совет директоров клуба решил присвоить ему новое название "Ахмат" - в честь первого пророссийского президента Чечни Ахмата Кадырова, отца нынешнего главы Чечни. О реакции болельщиков и жителей Грозного на переименование футбольного клуба рассказывается в справке "Кавказского узла" "Наше имя — "Ахмат": как Кадыров переименовал "Терек".

Примечание:

"Власти Чечни рассказали о приеме 10 тысяч чеченских школьников в "Юные кадыровцы"", "CNN: Салах протестует против использования его имени для пиара Кадырова", ""Ахмат" проиграл ЦСКА в матче чемпионата России по футболу".

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