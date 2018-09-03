03 сентября 2018, 05:53
Игорь Ледяхов покинул пост главного тренера "Ахмата"
Главный тренер грозненского футбольного клуба "Ахмат" Игорь Ледяхов заявил, что уходит с поста по собственному желанию.
Как писал "Кавказский узел", Игорь Ледяхов стал главным тренером грозненского футбольного клуба "Ахмат" в мае 2018 года. В тренерский штаб клуба Ледяхов входит с 2013 года.
Главный тренер "Ахмата" Игорь Ледяхов на пресс-конференции после матча против футбольного клуба "Уфа" заявил об отставке, сообщает сегодня "Интерфакс".
"Я принял решение подать в отставку. Она принята. Мне добавить нечего", - сказал он.
Ледяхов возглавлял грозненскую команду в период межсезонья. Под его руководством клуб провел шесть матчей в чемпионате России и набрал семь очков, пишет championat.com.
Матч между "Ахматом" и "Уфой" состоялся 2 сентября в Грозном и завершился со счетом 2:1 в пользу грозненского клуба. В настоящее время клуб занимает десятое место в турнирной таблице, сообщает РБК.
Напомним, что в апреле в отставку с поста главного тренера "Ахмата" подал Михаил Галактионов, который возглавлял клуб с декабря 2017 года.
Ранее клуб "Ахмат" носил название "Терек". 6 июня 2017 совет директоров клуба решил присвоить ему новое название "Ахмат" - в честь первого пророссийского президента Чечни Ахмата Кадырова, отца нынешнего главы Чечни. О реакции болельщиков и жителей Грозного на переименование футбольного клуба рассказывается в справке "Кавказского узла" "Наше имя — "Ахмат": как Кадыров переименовал "Терек".