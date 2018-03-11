11 марта 2018, 18:33
"Ахмат" проиграл ЦСКА в матче чемпионата России по футболу
Встреча футболистов "Ахмата" и ЦСКА в 22-м туре чемпионата России завершилась со счетом 0:3 в пользу московской команды.
Игра состоялась сегодня на стадионе "Ахмат Арена" в Грозном.
Первый гол на шестой минуте игры забил футболист ЦСКА Александр Головин. Второй - на 28-й минуте - игрок московской команды Витиньо. На 68-й минуте гол забил футболист ЦСКА Сергей Игнашевич, сообщается в трансляции матча на сайте Российской футбольной премьер-лиги.
По итогам матча, который завершился в 18.20 мск, грозненский клуб "Ахмат" с 26 очками занимает девятое место в турнирной таблице.
"Кавказский узел" ранее сообщал, что в январе тренером грозненского футбольного клуба стал Магомед Адиев, возглавлявший до этого клуб "Легион-Динамо" из Махачкалы. 4 марта "Ахмат" проиграл "Арсеналу" в матче чемпионата России. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу тульского клуба.
"РФС запретил "Ростову" регистрировать новых футболистов", "Ростуризм потребовал проверить цены в отелях ЮФО на период ЧМ-2018", "Футболист Аяз Гулиев покинул "Анжи".
11 марта 2018, 22:20
-
Задержан подозреваемый в расстреле двух жителей Северной Осетии
Двое мужчин в Моздокском районе были расстреляны из огнестрельного оружия, по подозрению в их убийстве задержан местный житель, сообщили следователи.
11 марта 2018, 21:25
-
Часть жильцов поврежденной краснодарской пятиэтажки решено расселить
Власти приняли решение в целях безопасности расселить жильцов третьего подъезда поврежденной взрывом краснодарской пятиэтажки на время проведения демонтажа поврежденных конструкций.
11 марта 2018, 20:28
-
Дом руководителя штаба Собчак сгорел в Волгоградской области
Дом руководителя волгоградского штаба Собчак Елены Самошиной в Волгоградской области полностью сгорел сегодня. МЧС сообщило об отсутствии пострадавших и исключило версию поджога. Самошина заявила, что она и ее супруг получили ожоги.
11 марта 2018, 19:30
-
Женщина застрелена в центре Сухума
После убийства Гульгаз Мамедовой в Сухуме отец ее ребенка Виктор Джанба явился в полицию с повинной, сообщили в МВД Абхазии.
11 марта 2018, 18:33
-
4
"Ахмат" проиграл ЦСКА в матче чемпионата России по футболу
Встреча футболистов "Ахмата" и ЦСКА в 22-м туре чемпионата России завершилась со счетом 0:3 в пользу московской команды.
-
11 марта 2018, 12:164
Чеченский боец снят с поединка в США из-за проблем с визой
-
11 марта 2018, 04:09
Фермеры Армении требуют пропустить яблоки через российскую таможню
-
11 марта 2018, 02:11
Волгоградский активист пожаловался на поквартирные обходы накануне выборов
-
10 марта 2018, 17:491
Волгоградские коммунисты на пикетах потребовали честных выборов
-
10 марта 2018, 09:16
Азербайджан обвинил Армению в 90 обстрелах за сутки
-
10 марта 2018, 06:29
Сотрудник полиции Дагестана признал вину в двойном убийстве
-
11 марта 2018, 22:20
Задержан подозреваемый в расстреле двух жителей Северной Осетии
-
11 марта 2018, 19:30
Женщина застрелена в центре Сухума
-
11 марта 2018, 18:334
"Ахмат" проиграл ЦСКА в матче чемпионата России по футболу
-
11 марта 2018, 17:37
Пять человек госпитализированы после ДТП со школьным автобусом в Азербайджане
-
11 марта 2018, 16:42
"Ростов" и "Зенит" сыграли вничью в матче чемпионата России
-
11 марта 2018, 15:55
Лавина сошла на Бежтинском участке в Дагестане
-
11 марта 2018, 14:12
МВД Дагестана рапортовало об увольнении подозреваемого в двойном убийстве
-
11 марта 2018, 13:13
Лавина перекрыла дорогу к десяти селам в Дагестане
-
10 января 2018, 10:01Огтай Гюльалиев выбран первым среди равных на третьем этапе конкурса "Герой Кавказа - 2016"
-
20 июня 2017, 23:59Отправляйте сообщения и фото на «Кавказский Узел» через WhatsApp и Telegram
-
11 марта 2018, 12:165
Чеченский боец снят с поединка в США из-за проблем с визой
-
09 марта 2018, 19:527
Жители Чечни сочли проявлением лояльности вручение ордена близким Кадырова
-
19 февраля 2018, 11:562
Журавлев Алексей Александрович
-
22 декабря 2017, 10:4721
Кадыров Рамзан Ахматович
-
21 декабря 2017, 11:422
Кутаев Руслан
-
20 января 2018, 03:22Заявление ЕС в связи с нарушениями прав человека представителей Правозащитного центра «Мемориал» в России 1
-
16 января 2018, 08:34Директор БДИПЧ/ОБСЕ выразила озабоченность по поводу ареста и обвинений в адрес главы представительства правозащитного центра «Мемориал» в Чечне
-
10 марта 2018, 10:33Разыскиваю брата
-
10 марта 2018, 07:49Произвол полицейских в Геленджике
-
09 марта 2018, 17:06В Адыгее с частным визитом находятся два гвардейца короля Иордании
-
08 марта 2018, 05:20В мечети аула Урупский были украдены пожертвования
-
07 марта 2018, 00:20В Болгарии на Аллее писателей установили бюст Коста Хетагурова
-
01 марта 2018, 11:1984
Выходцы с Кавказа в рядах ИГ (ИГИЛ)*
-
22 февраля 2018, 11:2710
Как Кадыров 23 февраля устроил из поминок праздник
-
29 января 2018, 15:26
Инфографика. Статистика жертв на Северном Кавказе за 2017 год по данным Кавказского Узла
-
15 января 2018, 18:17
Инфографика. Статистика жертв на Северном Кавказе в четвертом квартале 2017 года по данным Кавказского Узла
-
08 марта 2018, 20:00
Ингуш, правозащитник Магомед МуцольговПредвыборные дебаты на региональных ТВ
-
08 марта 2018, 06:39
ЕреванецС праздником, дорогие дамы! 4
-
26 февраля 2018, 13:39
BERG...man TbilisiКадыров сравнил Латвию с моськой. И вопрос по поводу Риги и Грозного 28
-
23 февраля 2018, 17:44
BERG...man TbilisiРамзан Кадыров 23 февраля проклял Иосифа Сталина 30
-
22 февраля 2018, 22:35
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов74 года со дня депортации вайнахов