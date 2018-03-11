11 марта 2018, 18:33

"Ахмат" проиграл ЦСКА в матче чемпионата России по футболу

Встреча футболистов "Ахмата" и ЦСКА в 22-м туре чемпионата России завершилась со счетом 0:3 в пользу московской команды.

Игра состоялась сегодня на стадионе "Ахмат Арена" в Грозном.

Первый гол на шестой минуте игры забил футболист ЦСКА Александр Головин. Второй - на 28-й минуте - игрок московской команды Витиньо. На 68-й минуте гол забил футболист ЦСКА Сергей Игнашевич, сообщается в трансляции матча на сайте Российской футбольной премьер-лиги.

По итогам матча, который завершился в 18.20 мск, грозненский клуб "Ахмат" с 26 очками занимает девятое место в турнирной таблице.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в январе тренером грозненского футбольного клуба стал Магомед Адиев, возглавлявший до этого клуб "Легион-Динамо" из Махачкалы. 4 марта "Ахмат" проиграл "Арсеналу" в матче чемпионата России. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу тульского клуба.

Примечание:

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