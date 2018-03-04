"Ахмат" проиграл "Арсеналу" в матче чемпионата России

04 марта 2018, 21:17

Встреча футболистов "Ахмата" и "Арсенала" в рамках 21 тура чемпионата России завершилась со счетом 1:0 в пользу тульского клуба.

Матч прошел сегодня на стадионе "Арсенал" в Туле.

На 92 минуте игры гол забил футболист "Арсенала" Горан Чаушич, сообщается в прямой трансляции матча на сайте Российской футбольной премьер-лиги.

По итогам игры, которая завершилась в 21.03 мск, "Ахмат" с 26 очками занимает восьмое место в турнирной таблице.

"Кавказский узел" сообщал, что январе тренером грозненского футбольного клуба стал Магомед Адиев, возглавлявший до этого клуб "Легион-Динамо" из Махачкалы. Ранее, 11 декабря 2017 года, "Ахмат" в Грозном встретился с петербургским "Зенитом" в рамках 20-го тура чемпионата России по футболу. Матч завершился ничьей.