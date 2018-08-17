Власти Чечни рассказали о приеме 10 тысяч чеченских школьников в "Юные кадыровцы"

17 августа 2018, 16:48

Церемония посвящения 520 детей в "Юные кадыровцы", состоявшаяся 16 августа, продолжила тренд быстрого роста детско-юношеской организации, ряды которой пополнил примерно каждый четвертый ученик чеченских школ, сообщили в минобразования республики. Глава Чечни Рамзан Кадыров, выступивший на торжественной церемонии, назвал членов организации кадровым резервом местной власти.

Как писал "Кавказский узел", "Юные кадыровцы" появились в чеченских школах в 2009 году, тогда же в ряды этой организации был принят целый класс школы в селе Новогрозный.

Церемония посвящения в организацию напоминает процедуру принятия в пионеры. В класс вносится знамя республики, а затем ученики произносят торжественную клятву: "Перед лицом своих товарищей торжественно клянусь: все свои силы, знания, ум и честь отдать делу служения Родине! Всегда выполнять законы кадыровцев!". По официальной версии, озвученной источником минобразования Чечни, создание организации будет способствовать "укреплению дисциплины в школах, повышению ответственности учащихся, их желанию быть первыми во всем".

Церемония вступления школьников в ряды "Юных кадыровцев" состоялась 16 августа в здании грозненского концертного зала "Вайнах". На мероприятии, показанном 16 августа в эфире республиканского телевидения, выступил глава Чечни, который заявил, что "Юные кадыровцы" являются своего рода кадровым резервом руководства республики. "Именно им мы передадим Чечню", - отметил глава региона.

"520 учащихся средних классов городских школ Грозного получили удостоверения «юных кадыровцев» и значки организации", - рассказал сегодня "Кавказскому узлу" представитель Минобразования Чечни. В организации состоит свыше трех тысяч активных членов, всего в нее принято свыше 10 тысяч школьников из общего числа учащихся в 40 тысяч. "До недавнего времени было немногим более тысячи "юных кадыровцев", - отметил сотрудник министерства, не уточнив сроки, за которые число членов организации выросло в 10 раз.

"Эта организация, как и движения «Рамзан», «Путин», «Ахмат», создана с одной целью – утвердить и всемерно развивать культ личности Ахмата Кадырова. Это похоже на пионерскую организацию, членов которой учили: «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить!». Если организация патриотическая, то почему она называется «Юные кадыровцы»?" - считает бывший работник одного из министерств Чечни Лечи.

"Для детей быть членом организации «Юные кадыровцы» значит не только иметь значок с изображением Ахмат-хаджи Кадырова и удостоверение, носить зеленый галстук. Они уже выделились из общей массы учащихся, и отношение к ним уже несколько иное, чем ко всем остальным, - как-никак они «кадыровцы». Дети на это и рассчитывают", - полагает учительница одной из грозненских школ Петимат.

Сразу после смерти отца нынешнего главы региона, президента Чечни в 2003-2004 годах Ахмата Кадырова стал возводиться посвященный ему культ. Его именем названы, в частности, проспект в Грозном, главный спорткомплекс Грозного, а также мечеть в Грозном, являющаяся, по данным властей республики, крупнейшей в Европе. С 2014 года в Чечне действует бойцовский клуб "Ахмат". В июне 2017 года в честь первого пророссийского президента Чечни футбольный клуб "Терек" был переименован в "Ахмат".

Время активизации деятельности "юных кадыровцев" было выбрано не случайно, отметил житель республики, Магомед. "Сразу полтысячи детей в организацию приняли, а Кадыров назвал их своим «резервом» на фоне продолжающегося ажиотажа вокруг похорон Юсупа Темирханова", - подагает он.

Напомним, что Юсуп Темирханов был осужден за убийство ветерана войны в Чечне Юрия Буданова. После того, как стало известно о его смерти, десятки тысяч людей съехались в родное село Темирханова на поминки по нему. Юсуп Темирханов был похоронен 4 августа, а траурные мероприятия в память о нем завершились 6 августа. 7 августа властями Чечни также провели поминки по Темирханову, но, по словам местных жителей, на них собралось меньше людей, чем на траурные мероприятия в день его похорон. В эфире республиканского ТВ 13 августа глава Чечни Рамзан Кадыров резко раскритиковал участников похорон Юсупа Темирханова.