Персонал омской колонии рассказал о последних днях Темирханова

17 августа 2018, 14:17

Осужденный за убийство бывшего полковника Юрия Буданова Юсуп Темирханов во время отбывания наказания не раз заявлял о своей невиновности и хотел жениться, заявили сотрудники колонии и больницы для заключенных, отметив, что смерть Темирханова стала для них неожиданностью. Глава Чечни Рамзан Кадыров резко раскритиковал участников похорон Юсупа Темирханова.

Как писал "Кавказский узел", после того как стало известно о смерти Юсупа Темирханова, осужденного за убийство Юрия Буданова, в село Гелдаган съехались десятки тысяч людей, чтобы выразить соболезнования и принять участие в поминках. Люди приезжали в том числе из Ингушетии, Дагестана, Кабардино-Балкарии и Грузии. Юсуп Темирханов был похоронен 4 августа, а траурные мероприятия в память о нем завершились 6 августа. 7 августа состоялись организованные властями Чечни поминки по Темирханову, на которые, по словам местных жителей, пришло меньше людей, чем на траурные мероприятия в день его похорон.

По данным суда, командир танкового полка Юрий Буданов, за убийство которого был осужден Темирханов, 27 марта 2000 года захватил 18-летнюю чеченку Эльзу Кунгаеву, которую считал снайпером боевиков, и отвез в расположение части. Там офицер допрашивал ее, а затем задушил и приказал солдатам закопать тело. Имелись свидетельства того, что перед смертью девушка подверглась надругательству, однако позже следствие не стало рассматривать этот эпизод, говорится в материале "Кавказского узла" "Убийство Юрия Буданова". На "Кавказском узле" также размещена биография Юрия Буданова.

Темирханов не признавал себя виновным

Большую часть своего срока Юсуп Темирханов находился в палате медицинского изолятора и в тюремной больнице. Он отказывался признавать свою вину и заявлял, что "это не его преступление" рассказали сотрудники колонии и больницы, где отбывал наказание осужденный за убийство Буданова.

"Он находился на строгих условиях отбывания наказания в связи с большим количеством нарушений режима [содержания] и с другими заключёнными не пересекался из-за этого. Из-за слабого здоровья не занимался обязательными работами. Несколько раз к нему приезжали близкие, достаточно часто - дядя", - цитируются слова начальника психологической лаборатории, майор внутренней службы Вячеслава Ахметова в сегодняшней статье "Читал Достоевского и Коран: жизнь и смерть Юсупа Темирханова в омской тюрьме", опубликованной сегодня на новостном портале "НГС Омск".

По словам Вячеслава Ахметова, Юсуп Темирханов всегда был подчёркнуто вежлив, не вступал в конфликты ни с персоналом ИК, ни с другими осуждёнными, однако несмотря на это в его личном деле стоит отметка о 66 нарушениях режима. "Он допускал нарушения, но они были не злостные и не критичные. В основном это нарушение формы одежды или не всегда здоровался с сотрудниками администрации колонии. Его наказывали в основном выговорами", - рассказал майор.

Вячеслав Ахметов добавил, что у Темирханова были серьёзные проблемы со здоровьем. "Ему оказывалась постоянная медицинская помощь, а при ухудшении состояния его переводили в ОБ-11 (Областная больница для осуждённых)", - пояснил Вячеслав Ахметов.

Несмотря на религиозность, Темирханов не допускал нарушений режима, ссылаясь на необходимость совершить молитву, рассказал заместитель начальника Областной больницы для осуждённых, майор Андрей Шестопалов. "Он был на таком подъёме, хотел жениться. Мечтал шестерых детей завести", - рассказал майор.

По его словам, свою вину Темирханов не признавал. "Он говорил: "Это не моё преступление"", - отметил Шестопалов.

Начальник филиала больницы, подполковник Дмитрий Емец рассказал, что Юсуп Темирханов старался выполнять все рекомендации врачей. "В лечении он был заинтересован, и динамика была положительная. Случившееся для всех стало неожиданностью", - уточнил врач.

По данным врачей, озвученным изданию, 1 августа в начале одиннадцатого Темирханов читал книгу в палате и ему резко стало плохо. "Врач провёл обследование и назначил анализы, после которых медики собрали консилиум и решили отправить осужденного на лечение в больницу имени Кабанова. Всё это время Юсуп находился в сознании и надеялся на выздоровление. По словам врачей и сотрудников больницы, он не думал о смерти", - подчеркивается в статье.

В день похорон Темирханова Рамзан Кадыров заявил о его непричастности к убийству Буданова. При этом Кадыров признал, что обвинительный приговор сделал Темирханова народным героем, "отомстившим за поруганную честь" и убийство чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. Жители Чечни сочли пиаром властей посещение траура по Темирханову, а опрошенные "Кавказским узлом" эксперты увидели в героизации Юсупа Темирханова тревожный сигнал, который показывает готовность жителей Чечни поддержать "мстителей".

Кадыров раскритиковал участников похорон Темирханова

На прошедшем 13 августа совещании с участием руководителей министерств и ведомств, а также глав городов и районов Чечни глава республики Рамзан Кадыров раскритиковал участников похорон Юсупа Темирханова, передает телеканал "Грозный".

"Юсуп-хаджи умер, говоря, что он не убивал этого товарища (Буданова), доказывая в суде… Полтора года судили его, что он не делал этого. Его домашние говорят, что он этого не делал", - цитирует приведенные в сюжете слова главы республики, сказанные на чеченском, корреспондент "Кавказского узла".

Кадыров в своей речи также напомнил, что это именно нынешние власти Чечни "остановили "будановых"" в республике и "сделали все, чтобы посадить и наказать Буданова".

По словам главы Чечни, именно власти республики оказывали содействие самому Юсупу Темирханову и его родным, а также обеспечили доставку его тела на родину. "Меня спрашивают, почему я его раньше не освободил? Я что, в Верховном суде?" - сказал он.

Критике со стороны главы Чечни подверглись и участники похорон Юсупа Темирханова. "Эти делегации… не давали похоронить человека. Шум, каждый фотографируется… Не давали носилки (с телом Темирханова) нести… Это общенациональный траур. Кто должен объявлять общенациональный траур? Эти люди (родственники Темирханова) не могли нормально своего человека похоронить", - заявил Кадыров.

Жители Чечни связали критику властей с утратой контроля над ситуацией



Чеченские власти не ожидали, что похороны Юсупа Темирханова пройдут с таким размахом и вызовут огромный общественный резонанс, уверены опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители республики.

"Показательно то, что Кадыров прокомментировал ситуацию вокруг Темирханова и его похорон спустя столько времени после них", - заявил местный житель Мохмад.

По его мнению, траур по Темирханову, который был действительно общенациональным, показал властям, что они не все могут контролировать. "Отсюда и критика со стороны Рамзана Кадырова, и заверения в том, что Юсупу Темирханову и его семье помогали, что делали все возможное", - уверен Мохмад.

"Весь посыл сводится к одному – Юсуп Темирханов Буданова не убивал, он в этом никогда не сознавался, следовательно, он не герой... Но Темирханов воспринимается людьми именно так, а не иначе", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" бывший работник республиканского ведомства Ибрагим.

Напомним, что 6 августа председатель парламента Чечни Магомед Даудов подверг критике действия некоторых участников похорон Темирханова, которые фотографировали и снимали на видео похороны, а также тех, кто "делает себе политические очки" на этом.