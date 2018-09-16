16 сентября 2018, 22:35
"Ахмат" на выезде обыграл "Спартак"
Футболисты грозненского "Ахмата" победили московский "Спартак" в матче 7-го тура Российской премьер-лиги.
Матч, прошедший сегодня на "Открытие Арена" в Москве, закончился победой гостей со счетом 2:1.
Первый гол на 20-й минуте забил Родолфо. Сравнять счет хозяева смогли лишь на 56-й минуте, отличился Георгий Джикия, говорится на сайте РПЛ.
Победу "Ахмату" на 86-й минуте принес Антон Швец (86-я).
После семи туров "Ахмат" имеет в своем активе 10 очков и занимает восьмое место.
Нынешнее свое название - "Ахмат" - клуб получил только в 2017 году. Он назван так в честь первого пророссийского президента Чечни Ахмата Кадырова, отца нынешнего главы Чечни. О реакции болельщиков и жителей Грозного на переименование футбольного клуба рассказывается в справке "Кавказского узла" "Наше имя — "Ахмат": как Кадыров переименовал "Терек".
"Рахимов вернулся на пост главного тренера "Ахмата"", "РФС запретил "Ростову" регистрировать новых футболистов", "Футболист Аяз Гулиев покинул "Анжи"".
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"Ахмат" на выезде обыграл "Спартак"
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