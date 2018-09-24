Жители Чечни рассказали о вынужденном походе на матч "Ахмата"

24 сентября 2018, 15:36

Бюджетники и студенты описали механизм принуждения к посещению матчей футбольного клуба "Ахмат", последний из которых прошел вечером 22 сентября на стадионе в Грозном.

Встреча "Ахмата" и "Оренбурга" в рамках 8-го тура Российской премьер-лиги состоялась на стадионе "Ахмат-арена" в Грозном 22 сентября и завершилась ничьей со счетом 1:1. Мяч в ворота гостей забил Уилкер Анхель, из игроков "Оренбурга" голом отметился Вадим Афонин, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Стадион "Ахмат-арена" вмещает 30 тысяч зрителей. За ходом игры на стадионе 22 сентября наблюдали 9742 зрителей, указано на официальном сайте РПЛ.

Работники бюджетных организаций и студенты в Грозном назвали вынужденным свое присутствие на стадионе в качестве болельщиков, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

«Были на матче между «Ахматом» и «Оренбургом». Каждый футбольный матч или другое крупное мероприятие для нас проблема, от нашей организации надо отправлять на стадион людей. Мы разделились на группы и ходим на футбол по очереди. (22 сентября) как раз была наша очередь, пришлось допоздна на стадионе просидеть. После начала матча никого с территории стадиона не выпускали», - рассказал работник одной из грозненских организаций Мансур корреспонденту "Кавказского узла".

Студенты посещают матчи под угрозой недопуска к зачетам и экзаменам, хотя возвращение домой после каждой игры становится сложностью, сообщил студент одного из грозненских вузов Расул.

Жители Грозного сообщали о принудительном посещении футбольного матча "Ахмат" - "Уфа" 2 сентября и встречи грозненского клуба с "Рубином" 18 августа. До этого, 17 августа, жители Чечни сообщили о принуждении бюджетников к посещению международного турнира по кикбоксингу в Грозном, который завершился победным для сына Рамзана Кадырова поединком.

«Я не такой поклонник футбола, чтобы [поздно вечером] идти на стадион и сидеть там два часа, проблема возвращаться потом домой. Но не ходить на такие матчи мы не можем, это вменено в обязанность студентам, что-то вроде демонстрации патриотизма и любви к нашему клубу, который мы должны поддерживать. Не хочешь быть патриотом - не допустят к зачетам и экзаменам, так что выбора нет», - сказал молодой человек корреспонденту "Кавказского узла".

Его слова подтвердил другой студент. «Ходить на стадион летом еще куда ни шло, но сейчас уже осень, темнеет очень рано, плюс еще ночью довольно прохладно. Я продрог до костей, пока был на матче», - сказал Сайд-Ахмад корреспонденту "Кавказского узла".

Жители Чечни ранее жаловались на принуждение к участию в различных организованных властями мероприятиях в Грозном под угрозой увольнения. Среди них субботники, уборки кладбищ, шествие в честь очередной годовщины отмены КТО и митинг по случаю Дня России.

Грозненский футбольный клуб до июня 2017 года носил название "Терек", после чего был переименован в "Ахмат" - в честь первого пророссийского президента Чечни Ахмата Кадырова, отца нынешнего главы Чечни. Болельщики и жители Грозного неоднозначно отреагировали на переименование футбольного клуба, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Наше имя — "Ахмат": как Кадыров переименовал "Терек". Об истории клуба можно прочитать в справке "Кавказского узла".