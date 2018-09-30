Сочинская активистка заявила об игнорировании ее свидетельств об избиении Беньяша

30 сентября 2018, 00:37

Жительница Сочи Ирина Бархатова в течение трех недель не может получить ответ от правоохранительных органов на свое заявление о похищении ее и адвоката Михаила Беньяша. Суд по делу арестованного адвоката также не допросил Бархатову в качестве свидетеля.

Как писал "Кавказский узел", краснодарский адвокат Михаил Беньяш оказался среди задержанных 9 сентября в Краснодаре в ходе несогласованного митинга против пенсионной реформы. На следующий день, 10 сентября, он был арестован судом на 14 суток и приговорен к 40 часам обязательных работ. По словам Беньяша, после задержания его избили. 11 сентября Международная правозащитная организация Amnesty International признала краснодарского адвоката узником совести и потребовала его немедленного освобождения. Защита заявила о политических мотивах в деле Беньяша.

Михаил Беньяш 23 сентября был задержан на 48 часов и этапирован в Краснодар из спецприемника в Усть-Лабинске, где он отбывал 14 суток ареста. Следком объяснил задержание адвоката двумя уголовными делами: адвокату вменяется нападение на полицейских и воспрепятствование осуществлению правосудия (статьи 318 и 294 УК России). Поздно вечером 25 сентября Ленинский районный суд Краснодара продлил содержание Беньяша под стражей на 72 часа. 28 сентября суд удовлетворил ходатайство следователя и заключил Беньяша под стражу на два месяца.

Сочинская активистка Ирина Бархатова рассказала, что Беньяш и она 9 сентября были похищены и привезены в отдел полиции. Там же Бархатова написала заявление о похищении и насильственных действиях со стороны сотрудников правоохранительных органов. "Ответ мне до сих пор не дан, хотя прошло 20 суток - с 9 по 29 сентября", - заявила активистка корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Бархатовой, ее показания, несмотря на все ходатайства Беньяша и его адвокатов, отказываются принимать в суде и на следствии, не считая ее свидетелем. Активистка добавила, что 28 сентября в Краснодара пыталась выступить на суде в качестве свидетеля.

Бархатова заявляет, что не может ознакомиться даже с материалами проверки. "Как в суде - по делу о моем привлечении к ответственности по ст. 19.3 КоАП РФ, так и в полиции - по делу о похищении - материалы просто скрываются. Ответы не даются", - заявила активистка.

Она рассказала, что 9 сентября встретилась с Беньяшем в Краснодаре, где адвокат навещал своего племянника в больнице. По ее словам, Беньяш сообщил ей, что также намерен оказать поддержку участникам акции против пенсионной реформы. "При этом, являясь гражданской активисткой, я хотела принять участие в шествии, так как считаю пенсионную реформу незаконной. У нас был договор с Михаилом о том, что в случае моего задержания он будет представлять мои интересы в качестве адвоката", - сказала Бархатова.

По словам активистки, адвокат также рассказал ей, что его преследует полиция. "Опасаясь незаконных действий со стороны сотрудников полиции, мы вместе с Беньяшем зашли в прокуратуру и Следственный комитет края, где он оставил заявления о возможном применении к нему насилия со стороны полицейских. Судьба этих заявлений Беньяша мне неизвестна", - рассказала активистка.

В тот же день Беньяшу позвонили и попросили представлять интересы задержанных на акции. "Он вел переговоры. Мы шли с ним по улице Ленина. Михаил собирался оказать помощь задержанным. Вдруг возле дома 44 резко остановился автомобиль, из которого быстро выскочил крупный молодой человек в белой футболке. Не представляясь, ничего не объясняя, он схватил Михаила и потащил силой к автомобилю. Я стала снимать происходящее на видео. Михаил постоянно повторял: "представьтесь вы кто?" Мужчина в белой футболке затолкал его в машину, ничего не объясняя", - заявила Бархатова.

Саму Бархатову, по ее словам, схватил водитель машины, и также силой посадил в автомобиль. На вопросы мужчина не отвечал. Активистка утверждает, что у них пытались отнять телефоны и применили насилие. "Когда мы шли с Михаилом по улице, на его лице не было никаких синяков и ссадин, зато после похищения он был весь синий и стал хромать", - отметила она.

Когда Бархатова была доставлена в отделение полиции, на нее был составлен протокол, но написать пояснения к нему ей не дали.

Защта Беньяша намерена добиться признания Бархатовой свидетелем

Активистка в тот же день написала заявление в полицию о похищении и побоях. "Мне выдали талон-уведомление о принятии заявления. Но каков результат его рассмотрения, мне неизвестно, хотя прошло уже 20 суток. И никто не говорит, кто его рассматривает и где оно", - сказала она.

Бархатова также утверждает, что они с Беньяшем оставались в полиции всю ночь и ей не позволили позвонить ребенку и сообщить, где она. На следующий день активистка была доставлена в суд. "С материалами дела не знакомили. Судья удовлетворила мое ходатайство о привлечении моего адвоката к делу. Беньяша привели под конвоем на мой суд. Меня признали виновной в неповиновении законным требованиям сотрудников полиции, хотя никакого неповиновения я им не оказывала, потому что ничего законного они не сделали", - заявила Бархатова.

По ее словам, 28 сентября она провела целый день в суде на апелляции Беньяша по аналогичной статье, но ее так никто и не вызвал на допрос.

"Ирина Бархатова является реальным свидетелем задержания Михаила Беньяша и насилия над ним. Но Ирину просто вычеркивают из уголовного и административного дела нашего коллеги, веря показаниям только самих сотрудников полиции. У полицейских нет свидетелей, нет видеозаписей. Зато все это есть у Ирины Бархатовой. Мы будем добиваться признания ее свидетелем", - сказала адвокат Беньяша Алена Миргородская корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Дмитрия Мишина, другого адвоката Михаила Беньяша, Бархатова "не только видела, как двое неизвестных похищали адвоката, но и успела снять на видео, как это было". "Однако суд и следствие отказываются допрашивать ее в качестве свидетеля", - заявил Мишин корреспонденту "Кавказского узла".

В полиции Октябрьского района дежурный сотрудник Котиков подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что от Ирины Бархатовой 9 сентября поступило заявление, которому был присвоен КУСП №180100. "Данное заявление было передано 19 сентября с исходящим номером 28455 в следственное управление полиции Октябрьского района", - сказал дежурный.

По словам полицейского, сотрудникам следственного управления дается 10 суток на рассмотрение заявления, после чего они обязаны дать ответ заявительнице. Дежурный отметил, что не знает, какое решение было принято.

"Кавказский узел" публикует новости о преследовании активистов в регионах Юга России и Южного Кавказа на тематической странице "Преследование активистов".