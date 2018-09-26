Защита Беньяша добилась его госпитализации

26 сентября 2018, 02:31

Во время заседания об избрании меры пресечения врачи диагностировали у адвоката Михаила Беньяша воспаление легких. Суд перенес заседание на 28 сентября, Беньяш госпитализирован, сообщили его адвокаты.

Как писал "Кавказский узел", адвокат Михаил Беньяш, задержанный 9 сентября в Краснодаре вместе с участниками несогласованного митинга против пенсионной реформы, был арестован на 14 суток и приговорен к 40 часам обязательных работ. 23 сентября, по истечении срока административного ареста, адвоката не выпустили из спецприемника в Усть-Лабинске и этапировали в Краснодар. Задержание Беньяша, отбывшего арест, на 48 часов следком объяснил двумя уголовными делами: адвокату вменяется нападение на полицейских и воспрепятствование осуществлению правосудия (статьи 318 и 294 УК России). Вечером 25 сентября Ленинский районный суд Краснодара продлил ему срок содержания под стражей на 72 часа.

По словам Беньяша, после задержания 9 сентября его избили. 11 сентября Международная правозащитная организация Amnesty International признала Михаила Беньяша узником совести и потребовала немедленно его освободить.

Судебное заседание об избрании меры пресечения Михаилу Беньяшу 25 сентября началось после 16.00 мск, хотя было назначено на 11.00 мск. Представитель следствия и прокурор в начале заседания потребовали сделать процесс закрытым, ссылаясь на тайну следствия, сообщил активист Александр Савельев корреспонденту "Кавказского узла".

"Беньяш заявил, что заседание, касающееся меры пресечения, должно проводиться открыто. Он сказал, что имеет право на открытый процесс", - рассказал Савельев. Он добавил, что во время заседания Беньяш почувствовал себя плохо, а вызванные к нему врачи диагностировали пневмонию.

Адвокат Роман Кабанов возразил против требования закрыть процесс, указав, что материалы дела не содержат государственной тайны. Судья согласилась с этими доводами и отклонила ходатайство обвинения.

Защите пришлось убеждать суд объявить перерыв для вызова врачей, отметил адвокат Александр Попков. "Сначала судья отказала в удовлетворении ходатайства защиты, сказав, что он может обратиться в медчасть ИВС. Потом защита ходатайствовала о предоставлении времени для ознакомления с материалами дела и судья разрешила вызвать скорую", - рассказал Попков корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, врачи диагностировали у Беньяша двухстороннее воспаление легких и представили суду свое заключение, которое было приобщено к материалам дела. Согласно версии следствия, Беньяш нанес полицейскому побои и укусил его за палец в служебной машине, после того, как его попросили проехать в отдел полиции для дачи объяснений.

После заседания Беньяш был доставлен в больницу. "Михаил госпитализирован по состоянию здоровья", - сообщила адвокат Татьяна Третьяк в 0.01 мск на своей странице в Facebook.

Интересы Беньяша представляли девять его коллег. Во время заседания суда Беньяша держали в клетке даже после того, как назначенные ему ранее 48 часов задержания истекли, сообщил адвокат Алексей Аванесян. "Это незаконно, я сообщил об этом преступлении в полицию", - сказал Аванесян корреспонденту "Кавказского узла".

Во время перерыва прокурор ходатайствовал о продлении ареста на 72 часа для того, чтобы подтвердить диагноз Беньяша. Судья удовлетворила ходатайство в 22.10 мск, избрать меру пресечения Беньяшу решено на заседании 28 сентября.

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