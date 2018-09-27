Суд отказал Беньяшу в присутствии на заседании из-за болезни

Диагноз пневмония, с которым был госпитализирован краснодарский адвокат Михаил Беньяш, не подтвердился, однако обращение к врачам стало поводом для отказа ему в присутствии на рассмотрении апелляции. Судебное заседание перенесено, защита будет настаивать на том, чтобы Беньяша доставили в суд, рассказали его адвокаты.

На вызове в суд скорой помощи настояла судья, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Александр Попков. "У него была температура, не слышало ухо, болело колено", - пояснил он.

Михаил Беньяш был задержан 9 сентября в Краснодаре вместе с участниками несогласованного митинга против пенсионной реформы, а затем арестован на 14 суток и приговорен к 40 часам обязательных работ. 23 сентября, по истечении срока административного ареста, адвоката не выпустили из спецприемника в Усть-Лабинске и этапировали в Краснодар. Задержание Беньяша Следком объяснил тем, что адвокату вменяется нападение на полицейских и воспрепятствование осуществлению правосудия (статьи 318 и 294 УК России). Вечером 25 сентября Ленинский районный суд Краснодара продлил ему срок содержания под стражей на 72 часа . По словам Беньяша, после задержания 9 сентября его избили. 11 сентября Международная правозащитная организация Amnesty International признала его узником совести и потребовала немедленно освободить.

Как писал " Кавказский узел ", 25 сентября во время заседания об избрании меры пресечения врачи диагностировали у адвоката Михаила Беньяша воспаление легких. Суд перенес заседание на 28 сентября, Беньяш госпитализирован, сообщили его адвокаты.

Попков отметил, что в суд были доставлены лор и травматолог, чтобы они обследовали Беньяша в зале суда. "Но против нашего ходатайства выступил сотрудник прокуратуры", - сказал он. По его словам, судья отказал в удовлетворении ходатайства об обследовании, вместо этого Беньяшу была вызвана скорая, которая с подозрением на пневмонию доставила его на ренген. "Диагноз не подтвердился, Михаила отправили в изолятор временного содержания, игнорируя жалобы на боли в колене, в ухе и температуру", - сообщил Попков.

По его словам, защита возражала против госпитализации. Из-за болезни Беньяша во время рассмотрения апелляционных жалоб на его административный арест и обязательные работы, которое прошло 26 сентября, судья отказался доставить его в суд, отметил Попков.

Он рассказал, что Беньяш планировал участвовать в рассмотрении апелляции и заявлял об этом. "Соответствующее заявление от имени Беньяша было передано суду", - сказал он.

Судья не удовлетворил ходатайства защиты

По словам Попкова, интересы Беньяша в судах Краснодара постоянно представляют 15 адвокатов, среди них несколько постоянных, остальные меняются.

Он рассказал, что из столицы прилетел зампред комиссии совета адвокатской палаты Москвы по защита прав адвокатов Александр Пиховкин, вице-президент Федеральной палаты адвокатов Генри Резник держит это дело на контроле. "В субботу (29 сентября, - прим. "Кавказского узла") в Петербурге будет заседание пражского клуба адвокатов, где будет обсуждаться ситуация с Беньяшем", - рассказал Попков.

Он отметил, что главная задача, которую ставит адвокатское сообщество - "отменить решения по его административному аресту, не дать арестовать в рамках уголовного дела и наказать виновных в его избиении".

Рассмотрение апелляционных жалоб на административный арест за неповиновение полиции и обязательные работы перенесено на 27 сентября, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Алексей Аванесян.

Он отметил, что защита будет настаивать на том, чтобы Беньяш был доставлен в суд. "Мы ходатайствовали об участии подзащитного в заседании по видеосвязи из изолятора временного содержания, но судья настаивал, что это невозможно из-за его состояния здоровья. Мы считаем, что это нарушение права Беньяша на участие в процессе", - заявил Аванесян.

По его словам, судья отказал во всех ходатайствах защиты, в частности, в вызове на судебное заседание свидетелей, в ведении видеосъемки заседания. Суд также не удовлетворил ходатайство о собственном отводе, который заявили все участвующие адвокаты, рассказал Аванесян.

"Кавказский узел" не располагает комментариями суда и следствия относительно заявлений защиты Беньяша.