Адвокат Беньяш арестован на 72 часа

25 сентября 2018, 23:40

Адвокат Михаил Беньяш, задержанный после окончания срока административного ареста, арестован на трое суток по уголовному делу о применении насилия к полицейскому.

Как писал "Кавказский узел", адвокат Михаил Беньяш, задержанный 9 сентября в Краснодаре вместе с участниками несогласованного митинга против пенсионной реформы, был арестован на 14 суток и приговорен к 40 часам обязательных работ. 23 сентября, по истечении срока административного ареста, адвоката не выпустили из спецприемника в Усть-Лабинске и этапировали в Краснодар. Задержание Беньяша, отбывшего арест, на 48 часов следком объяснил двумя уголовными делами: адвокату вменяется нападение на полицейских и воспрепятствование осуществлению правосудия (статьи 318 и 294 УК России).

По словам Беньяша, после задержания 9 сентября его избили. 11 сентября Международная правозащитная организация признала Михаила Беньяша узником совести и потребовала немедленно его освободить.

Решение об аресте Беньяша было принято сегодня вечером Ленинским районным судом Краснодара, решение судья огласил около 22.00 мск, сообщил один из адвокатов Михаила Беньяша Алексей Аванесян корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат Алена Миргородская, которая также защищала Беньяша в суде, отметила, что он "уже имеет статус обвиняемого" по делу о применении насилия к сотруднику полиции (часть 318 УК РФ).

Защитники отметили, что Беньяш болен и врачи рекомендовали ему немедленную госпитализацию, однако суд не принял это во внимание.

Получить комментарии в Ленинском районном суде Краснодара корреспонденту "Кавказского узла" не удалось, запрос на комментарий был оставлен без ответа.