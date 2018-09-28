Михаил Беньяш арестован на два месяца

28 сентября 2018, 19:43

Суд удовлетворил ходатайство следователя и заключил краснодарского адвоката Михаила Беньяша под стражу на два месяца - до 23 ноября.

Как писал "Кавказский узел", краснодарский адвокат Михаил Беньяш 23 сентября был задержан на 48 часов и этапирован из спецприемника в Усть-Лабинске, где он отбывал административный арест, в Краснодар. Следком объяснил задержание адвоката двумя уголовными делами: адвокату вменяется нападение на полицейских и воспрепятствование осуществлению правосудия (статьи 318 и 294 УК России). Поздно вечером 25 сентября Ленинский районный суд Краснодара продлил содержание Беньяша под стражей на 72 часа. После заседания суда адвокат был госпитализирован с предварительным диагнозом "двухстороннее воспаление легких".

Михаил Беньяш оказался среди задержанных 9 сентября в Краснодаре в ходе несогласованного митинга против пенсионной реформы. На следующий день, 10 сентября, он был арестован судом на 14 суток (до 23 сентября) и приговорен к 40 часам обязательных работ. По словам Беньяша, после задержания его избили. 11 сентября Международная правозащитная организация признала краснодарского адвоката узником совести и потребовала его немедленного освобождения. 15 сентября адвокаты заявили о бездействии правоохранителей в расследовании избиения Беньяша.

Заседание суда по избранию меры пресечения адвокату Михаилу Беньяшу состоялось сегодня в Ленинском районном суде Краснодара. Защита просила суд избрать в отношении Беньяша домашний арест или отпустить его под подписку о невыезде.

"Необъективность судья показала на прошлом заседании, когда не обратила внимания на то, что Беньяш сидит в клетке, несмотря на то, что срок его задержания уже истек", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Алексей Аванесян.

Защитники Беньяша считают, что следователи не предоставили подтверждения того, что он может скрыться и угрожать свидетелям. "Ходатайство следователя об аресте на два месяца основано на его личных страхах и переживаниях. Нет никаких подтверждений, что Беньяш может скрыться", - заявил Аванесян, добавив, что защита требовала вернуть дело на доследование.

"13 адвокатов лично поручились перед судом за адвоката Михаила Беньяша!" - написала сегодня в 15.31 (мск) на своей странице в Facebook член Адвокатской палаты Краснодарского края Татьяна Третьяк.

Три автозака прибыли к Ленинскому районному суду Краснодара до начала заседания по избранию меры пресечения Михаилу Беньяшу, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" активист Александр Савельев.

По его словам, заседание проходило в маленьком зале, поэтому многие из тех, кто пришел поддержать Михаила Беньяша, не смогли в него попасть. Кроме того, утверждает Соловьев, на судебное заседание суда "нагнали студентов, которые не могли сказать, где они учатся".

"Беньяшу перед заседанием сотрудник полиции не давал общаться с адвокатом Аванесяном. Говорил: "Вдруг вы побег планируете", - сообщил Савельев, уточнив, что судья запретила вести видеозапись заседания.

"Кавказский узел" не располагает комментариями от Михаила Беньяша или его представителей относительно того, будет ли обжаловано решение суда об аресте.

По состоянию на 19.15 мск, на сайтах Ленинского райсуда Краснодара и следственного управления Следственного комитета и прокуратуры Краснодарского края нет информации относительно ареста адвоката Михаила Беньяша.

"Кавказский узел" публикует новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа на тематической странице "Преследование активистов".