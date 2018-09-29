Защита заявила о политических мотивах в деле Беньяша

29 сентября 2018, 03:40

Арест краснодарского адвоката Михаила Беньяша политически мотивирован, суд не учел наличие у него двухмесячного ребенка и больной жены, заявила защита. Сообщения об аналогичных делах против адвокатов в разных регионах России после дела Беньяша говорят о распространении репрессивной практики за пределы Кубани, отметил его защитник Александр Попков.

Как писал "Кавказский узел", краснодарский адвокат Михаил Беньяш 23 сентября был задержан на 48 часов и этапирован в Краснодар из спецприемника в Усть-Лабинске, где он отбывал 14 суток ареста. Следком объяснил задержание адвоката двумя уголовными делами: адвокату вменяется нападение на полицейских и воспрепятствование осуществлению правосудия (статьи 318 и 294 УК России). Поздно вечером 25 сентября Ленинский районный суд Краснодара продлил содержание Беньяша под стражей на 72 часа. 28 сентября суд удовлетворил ходатайство следователя и заключил Беньяша под стражу на два месяца.

Михаил Беньяш оказался среди задержанных 9 сентября в Краснодаре в ходе несогласованного митинга против пенсионной реформы. На следующий день, 10 сентября, он был арестован судом на 14 суток и приговорен к 40 часам обязательных работ. По словам Беньяша, после задержания его избили. 11 сентября Международная правозащитная организация признала краснодарского адвоката узником совести и потребовала его немедленного освобождения.

В суде 28 сентября интересы Беньяша представляли 13 его коллег. Представитель следствия сообщил в суде, что Беньяш, стремясь уклониться от составления административного протокола "умышлено применил насилие" к полицейским, причинил им физическую боль, "схватил и укусил за руку", одного из оперуполномоченных, а второму "нанес не менее трех ударов локтем в область лица, грудной клетки и верхних конечностей", говорится в постановлении суда, копия которого имеется у "Кавказского узла".

Необходимость ареста адвоката следователь мотивировал тем, что Беньяш, оставшись на свободе, может скрыться, оказать давление на свидетелей и продолжить преступную деятельность, рассказал один из защитников Беньяша Александр Попков корреспонденту "Кавказского узла".

Арест Беньяша защита называет необоснованным. "Суду были предложены залог и домашний арест, представлены документы на квартиру, где он может отбывать домашний арест. Преступление средней тяжести, поэтому любой предложенный вариант приемлем", - сказал Попков.

Суд, по его словам, проигнорировал семейные обстоятельства Беньяша: наличие двухмесячного ребенка и состояние здоровья жены, которая находится на лечении в другом регионе. Решение об аресте на фоне этих обстоятельств указывает на политические мотивы, уверен адвокат Попков.

Адвокатское сообщество встревожено делом Михаила Беньяша, на фоне которого стали поступать сообщения о преследовании адвокатов по той же статье об избиении полицейских в разных регионах России, в частности Ленинградской области и Барнауле. "Это сигнал нам всем, что практика преследования адвокатов может распространиться на всю страну", - заявил Попков.

Проверка по заявлению об избиении Беньяша еще не завершена и ведется тем же отделом, который возбудил в отношении него уголовное дело, отметила адвокат Янна Галаган. "До недавнего времени проверку по факту нападения на Беньяша проводил тот же следователь, который возбудил против него уголовное дело", - сообщила она корреспонденту "Кавказского узла".

Михаил Беньяш продолжает жаловаться на боли в ухе и в колене, при этом медицинскую помощь в изоляторе он не получает, сообщил активист Александр Савельев. По его словам, Беньяш вскоре будет этапирован в СИЗО Краснодара. Защита Беньяша обжалует решение о его аресте в Краснодарском краевом суде, жалоба будет подана в ближайшее время, отметил адвокат Алексей Аванесян.

"Кавказский узел" публикует новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа на тематической странице "Преследование активистов".