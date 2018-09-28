Жители Астраханской области назвали главные задачи для Морозова

28 сентября 2018, 23:04

Плохой городской и междугородний транспорт и низкие зарплаты являются основными проблемами, которые предстоит решать новоназначенному врио губернатора Сергею Морозову, считают опрошенные "Кавказским узлом" местные жители. Они указали также на упадок бесплатной медицины и образования, практику необоснованного начисления астраханцам долгов за жилищно-коммунальные услуги.

Как писал "Кавказский узел", в Астраханской области сменился губернатор. Исполняющим обязанности главы региона Владимир Путин назначил Сергея Морозова, бывшего начальника Федеральной таможенной службы. Сегодня его представили правительству региона. Врио губернатора Астраханской области назвал своей главной задачей улучшение качества жизни местных жителей.

Астраханская область остро нуждается в решении проблем в социальной сфере, считают опрошенные "Кавказским узлом" эксперты. Они, в частности, указали на необходимость легализации занятости людей.

В Астрахани назрело множество проблем, считает жительница города Нина Соколовская. "Вот взять даже эти расчетные центры с ужасными очередями - аж на улицу выходят. Эти несуществующие долги по ЖКХ всех практически жителей. Им приходится стоять с пяти утра, чтоб попасть в эти центры - кто на сверку, кто по другим вопросам. Люди плюют и платят - просто не тратят свое время на разбирательства, но разве это правильно? Как-то же надо это решать?! При этом порой они вспоминают о долгах с 2009-2010 годов! И людям приходится как-то доказывать обратное. Хотя по закону только за последние три года можно предъявлять претензии. Это все совершенно недопустимо", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" астраханка.

По ее мнению, остро стоит и проблема с транспортом. "С утра невозможно уехать, все битком, да и вечером тоже - общественного транспорта после 19.00-20.00 просто нет. А трамваи, троллейбусы - все поубирали, хотя это было уж точно удобнее маршруток. С общественным транспортом у нас просто коллапс", - сказала Соколовская.

Она пожаловалась, что деньги выделяются на благоустройство только центра города, но не окраин. "Я лично не хочу в центр ездить, а хочу в шаговой доступности от своего дома парки лицезреть", - пояснила местная жительница.

"Убитый" общественный транспорт - одна из главных проблем города, согласилась Елена Байбекова. "После 20.00 уехать невозможно. Нет ни автобусов, ни троллейбусов, ни трамваев. Только раздолбанные, извините, маршрутки", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Образование и здравоохранение в городе финансируются явно недостаточно, считает Байбекова. "Психологов и социальных педагогов из школ выгнали, классы укрупнили - сидит по 35 человек в классе. При этом учителя загружены сверх меры, ситуации, когда педагог работает на одну ставку, руководством школы даже не рассматриваются - мол, такой человек будет портить статистику по средней зарплате. То же самое, как я знаю, в здравоохранении - из всех выжимают по максимуму, а на выходе - копейки", - посетовала педагог.

Прежний губернатор, Александр Жилкин, сделал много хорошего для города, считает Байбекова, которая живет в Астрахани несколько лет. "Мы в первый год после переезда несколько раз встретили его на улице - просто так, без спецмашин, с одним охранником. Я была поражена", - добавила она.

На плохую работу общественного транспорта пожаловался и житель Камызяка Георгий Марченко. "Транспорта не стало толком никакого. Одни ГАЗели - и кавардак, ночью вообще ничего не ходит, только по вызову такси. В Ростове, Краснодаре, Волгограде - там все даже ночью работает, а почему у нас нет - не знаю. Сделать нормальный, человеческий транспорт, и чтоб он ходил круглосуточно. Он же не ходит, после 20.00 уже никуда не уедешь, кроме как на такси, а у людей-то не у всех есть такая возможность", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Из-за проблем с пригородными маршрутами жителям районов, многие из которых работают в Астрахани, тяжело добраться до областного центра, отметил Марченко. "Раньше ПАЗики ходили, можно было уехать стабильно. А сейчас же не уедешь. Эта ГАЗель вмещает 13 человек, ходит нестабильно, и люди не могут вовремя ни на работу добраться, ни с работы приехать. Не говоря о том, что вся эта ситуация портит экологию - идут эти маршрутки одна за другой, выбрасывают выхлопные газы. А электротранспорт весь поубивали", - рассказал житель Камызяка.

Георгий Марченко обратил внимание на то, что в Астрахани нет промышленности, крупных работодателей. "Посмотрите, сколько упало предприятий. Заводы все - не знаю, что с ними произошло, но их нет. Людям негде работать. Одна торговля кругом - всякие частники, базары и прочее. Промышленность не работает никакая. Если только завод "Лотос" брать, но он один остался, а что другие? Завод Сталина (Астраханский судоремонтный завод) - тоже практически работы нет, "Красные баррикады" обанкротился, машиностроительный завод "Прогресс" убили, "Октябрь" куда-то делся, Завод Карла Маркса - тоже непонятно. И люди, которые работали на этих предприятиях, куда-то растворились, испарились. Возможно, даже уехали из города", - сказал он.

Астраханские проблемы не слишком отличаются от тех, что есть по всей стране, считает местный житель Игорь Вальцман. "Нищенские зарплаты, рост налогов и цен, полное отсутствие доступной качественной медицины и образования, коррупция", - перечислил он.

Астраханец указал на низкие зарплаты горожан. "Большинство моих знакомых получают по 15-20 тысяч рублей. Газпромовцы - и те больше 30-40 не получают, и это с переработками. В шоколаде только силовики и остальные приспешники режима", - заявил Игорь Вальцман корреспонденту "Кавказского узла".

Бесплатная медицина в городе в упадке, считает он. "И везде коррупция, в больницах за бесплатно даже из морга труп не заберешь. Я не пользуюсь бесплатной медициной, потому что там пока помощь получишь - концы отдашь. Ожидание приема у врача-специалиста, если бесплатно, от полутора месяцев", - рассказал местный житель.

Из положительных действий властей он назвал только начавшийся ремонт дорог. "Зато общественного транспорта нет", - заключил Игорь Вальцман. Он сказал, что не надеется на то, что новый губернатор решит все эти проблемы.

Основная проблема Астрахани, как и других провинциальных городов - в отсутствии рабочих мест с достойной зарплатой, считает астраханец Степан Чупрунов. "Молодежь бежит в Москву. Нищенские зарплаты в регионе не исправить - мы все-таки не Москва и не Питер. При нынешней системе власти, по крайней мере", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". Изменить эту ситуацию, по мнению Чупрунова, не под силу никакому губернатору.