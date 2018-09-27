Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в гибели солдата

27 сентября 2018, 16:50

Военнослужащий Агаси Мкртчян, тело которого было обнаружено на оборонительном пункте одной из воинских частей, умер в результате обстрела с азербайджанской стороны, сообщили в аппарате президента Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", сегодня пресс-служба Минобороны Нагорного Карабаха сообщила о смерти военнослужащего Мкртчяна при невыясненных обстоятельствах вечером 26 сентября на оборонительном пункте одной из воинских частей, расположенных в северном направлении. В ведомстве отметили, что "ведется расследование, чтобы определить детали инцидента".

"19-летний военнослужащий Агаси Мкртчян погиб от пули противника", - заявил сегодня глава пресс-службы и замруководителя аппарата президента Нагорного Карабаха Давид Бабаян.

По его словам, указом президента Нагорного Карабаха Бако Саакяна военнослужащий посмертно награжден медалью "За боевые заслуги", передает "Радио Азатутюн".

На сайте Минобороны Азербайджана, по состоянию на 16.50 мск 27 сентября, комментариев относительно данного заявления не было. Сегодня утром ведомство обвинило армянскую сторону в 79 обстрелах за минувшие сутки.

Напомним, 22 сентября Минобороны Нагорного Карабаха сообщило о гибели военнослужащего Армии обороны при обстреле с азербайджанской стороны. 19 сентября смертельные ранения при обстреле получил солдат одной из воинских частей в северо-восточном направлении границы Армении.

После обострения карабахского конфликта, которое длилось со 2 по 5 апреля 2016 года, стороны объявили о перемирии, говорится в подготовленном "Кавказским узлом" материале "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет после заключения перемирия в зоне конфликта обстрелы продолжались каждые сутки, это следует из опубликованной на "Кавказском узле" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

Новости о ситуации в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" размещены материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".