27 сентября 2018, 13:48

Минобороны Нагорного Карабаха назвало неизвестными обстоятельства гибели солдата

Тело Агаси Мкртчяна найдено в воинской части с огнестрельным ранением, сообщило сегодня Минобороны Нагорного Карабаха.

"26 сентября около 20.10 (по местному времени) на оборонительном пункте одной из воинских частей, расположенных в северном направлении, пока еще при невыясненных обстоятельствах, смертельное огнестрельное ранение получил солдат Армии обороны Агаси Дереникович Мкртчян, 1999 года рождения", - сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Минобороны Нагорного Карабаха.

В ведомстве отметили, что "ведется расследование, чтобы определить детали инцидента".

По данным CDSI, с января по июнь 2018 года в Армении и Нагорном Карабахе число небоевых потерь достигло 19 человек, в частности, семь солдат погибли в результате несчастных случаев, двое были убиты сослуживцами, двое скончались от болезней, один погиб из-за нарушения правил безопасности и трое умерли по другим причинам.

"Кавказский узел" ранее писал о гибели при невыясненных обстоятельствах солдата вооруженных сил Нагорного Карабаха. Он был найден мертвым в воинской части 2 сентября.

Примечание:

"Минобороны Нагорного Карабаха опубликовало документы убитого азербайджанского капитана", "Восстановление поврежденных от обстрелов домов начато в Нагорном Карабахе", "Азербайджан заявил об обстрелах своих позиций в Нахичевани".

Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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