Минобороны Нагорного Карабаха сообщило о суициде солдата

03 сентября 2018, 11:14

Солдат вооруженных сил Нагорного Карабаха был найден мертвым в воинской части, сообщило сегодня минобороны республики.

"Кавказский узел" ранее писал, что, по данным Института каспийских военных исследований (CDSI), в воинских подразделениях в Армении и Нагорного Карабаха за первую половину 2018 года четыре человека совершили самоубийства.

Тело военнослужащего было найдено вечером 2 сентября в одной из воинских частей, которая находится на севере республики. «При невыясненных обстоятельствах (предварительная версия - самоубийство), погиб солдат Ваник Геворгян 1996 года рождения», - говорится в сегодняшнем релизе оборонного ведомства.

В тексте также отмечается, что "ведется расследование, чтобы выяснить детали" смерти 22-летнего военного.

Отметим, что по данным CDSI, с января по июнь 2018 года в Армении и Нагорном Карабахе число небоевых потерь достигло 19 человек, в частности, семь солдат погибли в результате несчастных случаев, двое были убиты сослуживцами, двое скончались от болезней, один погиб из-за нарушения правил безопасности и трое умерли по другим причинам.