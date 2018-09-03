На линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Фото: REUTERS/Staff

03 сентября 2018, 11:14

Минобороны Нагорного Карабаха сообщило о суициде солдата

Солдат вооруженных сил Нагорного Карабаха был найден мертвым в воинской части, сообщило сегодня минобороны республики.

"Кавказский узел" ранее писал, что, по данным Института каспийских военных исследований (CDSI), в воинских подразделениях в Армении и Нагорного Карабаха за первую половину 2018 года четыре человека совершили самоубийства.

Тело военнослужащего было найдено вечером 2 сентября в одной из воинских частей, которая находится на севере республики. «При невыясненных обстоятельствах (предварительная версия - самоубийство), погиб солдат Ваник Геворгян 1996 года рождения», - говорится в сегодняшнем релизе оборонного ведомства.

В тексте также отмечается, что "ведется расследование, чтобы выяснить детали" смерти 22-летнего военного.

Отметим, что по данным CDSI, с января по июнь 2018 года в Армении и Нагорном Карабахе число небоевых потерь достигло 19 человек, в частности, семь солдат погибли в результате несчастных случаев, двое были убиты сослуживцами, двое скончались от болезней, один погиб из-за нарушения правил безопасности и трое умерли по другим причинам.

Примечание:

"Минобороны Нагорного Карабаха опубликовало документы убитого азербайджанского капитана", "Восстановление поврежденных от обстрелов домов начато в Нагорном Карабахе", "Азербайджан заявил об обстрелах своих позиций в Нахичевани".

Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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