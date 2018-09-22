22 сентября 2018, 18:01
Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 250 обстрелах за неделю
Азербайджанские военные с 15 по 22 сентября сделали более 2300 выстрелов по позициям Армии обороны, заявило военное ведомство Нагорного Карабаха.
"Кавказский узел" информировал, что за неделю с 8 по 15 сентября Нагорный Карабах насчитал 250 обстрелов своих позиций.
Старосты сел Баганис и Коти в Тавушской области Армении заявили об обстрелах населенных пунктов с азербайджанских позиций в ночь на 17 сентября. 15 и 16 сентября главы сельских общин заявили об обстреле Азербайджаном армянских сел Чинари и Коти и о ранении местного жителя. Организации Договора о коллективной безопасности осудила Азербайджан за эти обстрелы. 19 сентября в ходе обстрела на линии соприкосновения войск погиб армянский солдат.
"В период с 16 по утро 22 сентября азербайджанская сторона нарушила режим прекращения огня в зоне карабахского конфликта порядка 250 раз. Вооруженные силы Азербайджана произвели по карабахским позициям более 2300 выстрелов из стрелкового оружия разного типа", - передает корреспондент "Кавказского узла" заявление пресс-службы Минобороны Нагорного Карабаха.
Минобороны Азербайджана к 15:00 мск не прокомментировало это заявление на своем сайте. При этом ведомство ежедневно информирует о нарушениях перемирия подразделениями Вооруженных сил Армении. Только за минувшие сутки Азербайджан насчитал 112 таких случаев.
После обострения карабахского конфликта, которое длилось со 2 по 5 апреля 2016 года, стороны объявили о перемирии, говорится в подготовленном "Кавказским узлом" материале "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет после заключения перемирия в зоне конфликта обстрелы продолжались каждые сутки, это следует из опубликованной на "Кавказском узле" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".
Новости о ситуации в зоне карабахского конфликта публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" также содержатся материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".
Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"