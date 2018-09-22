Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 250 обстрелах за неделю

22 сентября 2018, 18:01

Азербайджанские военные с 15 по 22 сентября сделали более 2300 выстрелов по позициям Армии обороны, заявило военное ведомство Нагорного Карабаха.

"Кавказский узел" информировал, что за неделю с 8 по 15 сентября Нагорный Карабах насчитал 250 обстрелов своих позиций.

Старосты сел Баганис и Коти в Тавушской области Армении заявили об обстрелах населенных пунктов с азербайджанских позиций в ночь на 17 сентября. 15 и 16 сентября главы сельских общин заявили об обстреле Азербайджаном армянских сел Чинари и Коти и о ранении местного жителя. Организации Договора о коллективной безопасности осудила Азербайджан за эти обстрелы. 19 сентября в ходе обстрела на линии соприкосновения войск погиб армянский солдат.

"В период с 16 по утро 22 сентября азербайджанская сторона нарушила режим прекращения огня в зоне карабахского конфликта порядка 250 раз. Вооруженные силы Азербайджана произвели по карабахским позициям более 2300 выстрелов из стрелкового оружия разного типа", - передает корреспондент "Кавказского узла" заявление пресс-службы Минобороны Нагорного Карабаха.

Минобороны Азербайджана к 15:00 мск не прокомментировало это заявление на своем сайте. При этом ведомство ежедневно информирует о нарушениях перемирия подразделениями Вооруженных сил Армении. Только за минувшие сутки Азербайджан насчитал 112 таких случаев.