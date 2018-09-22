22 сентября 2018, 18:01

Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 250 обстрелах за неделю

Азербайджанские военные с 15 по 22 сентября сделали более 2300 выстрелов по позициям Армии обороны, заявило военное ведомство Нагорного Карабаха.

"Кавказский узел" информировал, что за неделю с 8 по 15 сентября Нагорный Карабах насчитал 250 обстрелов своих позиций.

Старосты сел Баганис и Коти в Тавушской области Армении заявили об обстрелах населенных пунктов с азербайджанских позиций в ночь на 17 сентября. 15 и 16 сентября главы сельских общин заявили об обстреле Азербайджаном армянских сел Чинари и Коти и о ранении местного жителя. Организации Договора о коллективной безопасности осудила Азербайджан за эти обстрелы. 19 сентября в ходе обстрела на линии соприкосновения войск погиб армянский солдат.

"В период с 16 по утро 22 сентября азербайджанская сторона нарушила режим прекращения огня в зоне карабахского конфликта порядка 250 раз. Вооруженные силы Азербайджана произвели по карабахским позициям более 2300 выстрелов из стрелкового оружия разного типа", - передает корреспондент "Кавказского узла" заявление пресс-службы Минобороны Нагорного Карабаха.

Минобороны Азербайджана к 15:00 мск не прокомментировало это заявление на своем сайте. При этом ведомство ежедневно информирует о нарушениях перемирия подразделениями Вооруженных сил Армении. Только за минувшие сутки Азербайджан насчитал 112 таких случаев.

После обострения карабахского конфликта, которое длилось со 2 по 5 апреля 2016 года, стороны объявили о перемирии, говорится в подготовленном "Кавказским узлом" материале "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет после заключения перемирия  в зоне конфликта обстрелы продолжались каждые сутки, это следует из опубликованной на "Кавказском узле" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны". 

Новости о ситуации в зоне карабахского конфликта публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" также содержатся материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Эксперты в Армении заявили о необходимости постоянного мониторинга в зоне конфликта", "Военные атташе осмотрели место обстрела в Азербайджане", "Политологи: Армения признает Нагорный Карабах в случае провала переговоров о его статусе".

Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

22 сентября 2018, 19:00

22 сентября 2018, 18:01

22 сентября 2018, 17:09

22 сентября 2018, 15:54

22 сентября 2018, 14:50

Темы дня

События дня

Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Новости

Все новости

Аналитика

Все статьи

Инфографика

Все справки