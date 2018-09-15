15 сентября 2018, 20:00
Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 250 обстрелах за неделю
Азербайджанские военные с 9 по 15 сентября сделали более 2500 выстрелов по позициям Армии обороны, сообщило Минобороны Нагорного Карабаха.
Как писал "Кавказский узел", за неделю с 2 по 8 сентября Нагорный Карабах зафиксировал 200 обстрелов с азербайджанской стороны.
По данным оборонного ведомства, за период с 9 по 15 сентября позиции Армии обороны Нагорного Карабаха были обстреляны 250 раз. "Из стрелкового оружия разного калибра... было произведено более 2500 выстрелов", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства. Открывали ли военнослужащие Армии обороны ответный огонь, не уточняется.
На сайте министерства обороны Азербайджана по состоянию на 14.00 мск комментариев относительно этого заявления нет. Однако военное ведомство регулярно сообщает о нарушениях режима прекращения огня со стороны Армении, а также с территорий, которые подконтрольны властям Нагорного Карабаха. Согласно подсчетам "Кавказского узла", за период с 9 по 15 сентября Азербайджан насчитал 632 таких случая. Только за минувшие сутки позиции Азербайджана, по данным Минобороны страны, были обстреляны 88 раз.
После обострения карабахского конфликта, которое длилось со 2 по 5 апреля 2016 года, стороны объявили о перемирии, говорится в подготовленном "Кавказским узлом" материале "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет после заключения перемирия в зоне конфликта обстрелы продолжались каждые сутки, это следует из опубликованной на "Кавказском узле" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".
Новости о ситуации в зоне карабахского конфликта размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" опубликованы также материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".