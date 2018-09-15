15 сентября 2018, 20:00

Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 250 обстрелах за неделю

Азербайджанские военные с 9 по 15 сентября сделали более 2500 выстрелов по позициям Армии обороны, сообщило Минобороны Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", за неделю с 2 по 8 сентября Нагорный Карабах зафиксировал 200 обстрелов с азербайджанской стороны. 

По данным оборонного ведомства, за период с 9 по 15 сентября позиции Армии обороны Нагорного Карабаха были обстреляны 250 раз. "Из стрелкового оружия разного калибра... было произведено более 2500 выстрелов", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства. Открывали ли военнослужащие Армии обороны ответный огонь, не уточняется.

На сайте министерства обороны Азербайджана по состоянию на 14.00 мск  комментариев относительно этого заявления нет. Однако военное ведомство регулярно сообщает о нарушениях режима прекращения огня со стороны Армении, а также с территорий, которые подконтрольны властям Нагорного Карабаха. Согласно подсчетам "Кавказского узла", за период с 9 по 15 сентября Азербайджан насчитал 632 таких случая. Только за минувшие сутки позиции Азербайджана, по данным Минобороны страны, были обстреляны 88 раз.

После обострения карабахского конфликта, которое длилось со 2 по 5 апреля 2016 года, стороны объявили о перемирии, говорится в подготовленном "Кавказским узлом" материале "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет после заключения перемирия  в зоне конфликта обстрелы продолжались каждые сутки, это следует из опубликованной на "Кавказском узле" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны". 

Новости о ситуации в зоне карабахского конфликта размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" опубликованы также материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Глава армянского села сообщил об обстрелах со стороны Азербайджана", "Наблюдатели ОБСЕ не нашли нарушений в зоне карабахского конфликта", "Нагорный Карабах заявил о гибели солдата".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

15 сентября 2018, 20:03

  • Штормовое предупреждение объявлено в Грузии

    Дожди с грозой и градом, сильный ветер, а также шторм на Черном море ожидаются в Грузии до 18 сентября, сообщило Национальное агентство окружающей среды. Спасатели запретили отдыхающим на черноморском побережье купаться в море.

15 сентября 2018, 20:00

15 сентября 2018, 19:52

15 сентября 2018, 19:06

15 сентября 2018, 18:13

Темы дня

События дня

Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Аналитика

Все статьи

Инфографика

Все справки

Новости

Все новости