Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 250 обстрелах за неделю

15 сентября 2018, 20:00

Азербайджанские военные с 9 по 15 сентября сделали более 2500 выстрелов по позициям Армии обороны, сообщило Минобороны Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", за неделю с 2 по 8 сентября Нагорный Карабах зафиксировал 200 обстрелов с азербайджанской стороны.

По данным оборонного ведомства, за период с 9 по 15 сентября позиции Армии обороны Нагорного Карабаха были обстреляны 250 раз. "Из стрелкового оружия разного калибра... было произведено более 2500 выстрелов", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства. Открывали ли военнослужащие Армии обороны ответный огонь, не уточняется.

На сайте министерства обороны Азербайджана по состоянию на 14.00 мск комментариев относительно этого заявления нет. Однако военное ведомство регулярно сообщает о нарушениях режима прекращения огня со стороны Армении, а также с территорий, которые подконтрольны властям Нагорного Карабаха. Согласно подсчетам "Кавказского узла", за период с 9 по 15 сентября Азербайджан насчитал 632 таких случая. Только за минувшие сутки позиции Азербайджана, по данным Минобороны страны, были обстреляны 88 раз.