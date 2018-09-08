Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 200 обстрелах за неделю

08 сентября 2018, 13:23

Вооруженные силы Азербайджана со 2 по 8 сентября сделали более 2000 выстрелов по позициям Армии обороны, заявило Минобороны Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", за неделю с 26 августа по 1 сентября Нагорный Карабах зафиксировал 150 обстрелов с азербайджанской стороны.

За период со 2 по 8 сентября Министерство обороны Нагорного Карабаха насчитало 200 обстрелов из стрелкового оружия. "Передовые подразделения Армии обороны Нагорного Карабаха в основном воздержались от ответных действий", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства. Открывали ли военнослужащие Армии обороны ответный огонь, не уточняется.

Военное ведомство Азербайджана по состоянию на 13:20 мск не прокомментировало на своем сайте это заявление. Отметим, что при этом азербайджанская сторона ежедневно информирует об обстрелах со стороны Армении и с территорий, подконтрольных властям Нагорного Карабаха. По подсчетам "Кавказского узла", за неделю со 2 по 8 сентября Азербайджан заявил о 628 случаях нарушения перемирия. Только за минувшие сутки позиции Азербайджана, по данным Минобороны страны, подверглись обстрелам 75 раз.

Стороны карабахского конфликта объявили о перемирии после обострения конфликта, которое продолжалось со 2 по 5 апреля 2016 года, сообщается в подготовленном "Кавказским узлом" в материале "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет после заключения перемирия обстрелы в зоне конфликта не прекращались ни на сутки, следует из опубликованной на "Кавказском узле" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

Новости о ситуации в зоне карабахского конфликта публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" также содержатся материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".