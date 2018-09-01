01 сентября 2018, 13:40

Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 150 обстрелах за неделю

Азербайджанские военные с 26 августа по 1 сентября сделали более 2000 выстрелов по позициям Армии обороны, сообщило военное ведомство Нагорного Карабаха.

"Кавказский узел" информировал, что с 19 по 25 августа Нагорный Карабах насчитал 200 обстрелов своих позиций Вооруженными силами Азербайджана.

"В период с 26 августа по утро 1 сентября азербайджанская сторона нарушила режим прекращения огня в зоне карабахского конфликта порядка 150 раз", - передает корреспондент "Кавказского узла" сообщение Минобороны Нагорного Карабаха.

На сайте министерства обороны Азербайджана по состоянию на 13:40 мск нет комментариев относительно этого заявления. При этом военное ведомство регулярно сообщает о нарушениях режима прекращения огня со стороны Армении и с территорий, подконтрольных властям Нагорного Карабаха. Согласно подсчетам "Кавказского узла", за период с 26 августа по 1 сентября Азербайджан насчитал 614 таких случаев. Только за минувшие сутки позиции Азербайджана, по данным Минобороны страны, были обстреляны 95 раз.

Несмотря на это, миссия ОБСЕ, 28 августа проводившая мониторинг на линии соприкосновения войск, в очередной раз не зафиксировала никаких нарушений в зоне карабахского уонфликта.

Стороны карабахского конфликта объявили о перемирии после обострения конфликта, которое продолжалось со 2 по 5 апреля 2016 года, говорится в материале "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" на "Кавказском узле". В течение двух лет после заключения перемирия обстрелы в зоне конфликта не прекращались ни на сутки, следует из инфографики "Карабах после перемирия – два года войны", опубликованной "Кавказским узлом". 

Новости о ситуации в зоне карабахского конфликта отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война". Кроме того, в разделе "Справочник" можно ознакомиться с материалами "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Нагорный Карабах заявил о гибели солдата", "МИД Азербайджана отреагировал на флаг Нагорного Карабаха в эфире "Евровидения"", "В Азербайджане обнаружено 15 авиабомб".

Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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