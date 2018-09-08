Азербайджан заявил о 75 пулеметных обстрелах за сутки

08 сентября 2018, 09:46

Режим прекращения огня на линии соприкосновения войск за минувшие сутки был нарушен 75 раз, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", утром 7 сентября оборонное ведомство Азербайджана сообщило о 91 обстреле с армянской стороны. В свою очередь Минобороны Нагорного Карабаха, которое также регулярно заявляет о нарушениях перемирия, сообщило о 150 обстрелах с 26 августа по 1 сентября.

Режим прекращения огня с утра 7 по утро 8 сентября был нарушен 75 раз, сообщило сегодня на своем сайте Минобороны Азербайджана.

Обстрелу из крупнокалиберных пулеметов подверглись позиции азербайджанской армии в селах Гушчу Айрым, Ашагы Аскипара и Мезем на безымянных высотах в Газахском районе, а также на безымянных высотах в Гедабекском районе, азербайджанские села были обстреляны как с территории Армении, так и с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, отмечается в сообщении.

По данным на 09.30 мск сегодня оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали это заявление на своих сайтах.