08 сентября 2018, 09:46

Азербайджан заявил о 75 пулеметных обстрелах за сутки

Режим прекращения огня на линии соприкосновения войск за минувшие сутки был нарушен 75 раз, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", утром 7 сентября оборонное ведомство Азербайджана сообщило о 91 обстреле с армянской стороны. В свою очередь Минобороны Нагорного Карабаха, которое также регулярно заявляет о нарушениях перемирия, сообщило о 150 обстрелах с 26 августа по 1 сентября.

Режим прекращения огня с утра 7 по утро 8 сентября был нарушен 75 раз, сообщило сегодня на своем сайте Минобороны Азербайджана.

Обстрелу из крупнокалиберных пулеметов подверглись позиции азербайджанской армии в селах Гушчу Айрым, Ашагы Аскипара и Мезем на безымянных высотах в Газахском районе, а также на безымянных высотах в Гедабекском районе, азербайджанские села были обстреляны как с территории Армении, так и с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, отмечается в сообщении.

По данным на 09.30 мск сегодня оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

Объявленное в апреле 2016 года перемирие после обострения карабахского конфликта не прекратило противостояние, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В зоне карабахского конфликта обстрелы фиксировались каждые сутки в течение двух лет, следует из инфографики "Карабах после перемирия – два года войны", размещенной на "Кавказском узле". 

Новости о ситуации в зоне карабахского конфликта отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Нагорный Карабах заявил о гибели солдата", "МИД Азербайджана отреагировал на флаг Нагорного Карабаха в эфире "Евровидения", "В Азербайджане обнаружено 15 авиабомб".

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