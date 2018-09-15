Азербайджан насчитал 88 обстрелов с армянской стороны

15 сентября 2018, 09:44

Подразделения вооруженных сил Армении нарушили режим прекращения огня в зоне конфликта 88 раз за сутки, заявило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 14 сентября Азербайджан заявил о 92 обстрелах своих позиций, а днем ранее, 13 сентября, о 87 обстрелах. В свою очередь Минобороны Нагорного Карабаха насчитало 200 обстрелов позиций Армии обороны за неделю, со 2 по 8 сентября.

С утра 14 сентября по утро 15 сентября из крупнокалиберных пулеметов были обстреляны азербайджанские позиции в девяти населенных пунктах - в селах Гаймаглы, Бала Джафарли и на безымянных высотах в Газахском районе, в селах Гаджаллы, Коханеби, Асрик Джырдахан, Агбулаг, Мунджуглу, Гаралар в Товузском районе, в селе Заманлы и на безымянных высотах в Гедабекском районе, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте.

Обстрелы велись с позиций, расположенных как на территории Армении, так и "близ оккупированных сел", отмечает оборонное ведомство.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха, по данным на 09.10 мск 15 сентября, не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

Перемирие, объявленное после обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года, не остановило противостояния сторон, следует из опубликованной "Кавказским узлом" справки "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет в зоне конфликта ежедневно ведутся обстрелы, прослеживается в размещенной на "Кавказском узле" инфографике "Карабах после перемирия – два года войны".

Новости о том, что происходит в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" можно ознакомиться со справками "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".