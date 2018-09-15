15 сентября 2018, 09:44

Азербайджан насчитал 88 обстрелов с армянской стороны

Подразделения вооруженных сил Армении нарушили режим прекращения огня в зоне конфликта 88 раз за сутки, заявило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 14 сентября Азербайджан заявил о 92 обстрелах своих позиций, а днем ранее, 13 сентября, о 87 обстрелах. В свою очередь Минобороны Нагорного Карабаха насчитало 200 обстрелов позиций Армии обороны за неделю, со 2 по 8 сентября.

С утра 14 сентября по утро 15 сентября из крупнокалиберных пулеметов были обстреляны азербайджанские позиции в девяти населенных пунктах - в селах Гаймаглы, Бала Джафарли и на безымянных высотах в Газахском районе, в селах Гаджаллы, Коханеби, Асрик Джырдахан, Агбулаг, Мунджуглу, Гаралар в Товузском районе, в селе Заманлы и на безымянных высотах в Гедабекском районе, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте.

Обстрелы велись с позиций, расположенных как на территории Армении, так и "близ оккупированных сел", отмечает оборонное ведомство.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха, по данным на 09.10 мск 15 сентября, не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

Перемирие, объявленное после обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года, не остановило противостояния сторон, следует из опубликованной "Кавказским узлом" справки "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет в зоне конфликта ежедневно ведутся обстрелы, прослеживается в размещенной на "Кавказском узле" инфографике "Карабах после перемирия – два года войны".

Новости о том, что происходит в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" можно ознакомиться со справками "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Глава армянского села сообщил об обстрелах со стороны Азербайджана", "Наблюдатели ОБСЕ не нашли нарушений в зоне карабахского конфликта", "Нагорный Карабах заявил о гибели солдата".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

15 сентября 2018, 10:42

15 сентября 2018, 09:44

15 сентября 2018, 08:56

  • КТО в районе Карабудахкента и Буйнакска стала первой с начала года

    Режим контртеррористической операции объявлен на территории Буйнакского и Карабудахкентского районов Дагестана в 2018 году впервые. Последний раз спецоперация в этих районах проводилась в прошлом году. На территории республики режим КТО вводится уже восьмой раз в текущем году.

15 сентября 2018, 07:32

15 сентября 2018, 07:13

Темы дня

События дня

Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Аналитика

Все статьи

Инфографика

Все справки

Новости

Все новости