Азербайджан сообщил о пулеметных обстрелах в зоне конфликта

14 сентября 2018, 09:45

Позиции азербайджанской армии в зоне карабахского конфликта были обстреляны 92 раза за сутки, заявило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 13 сентября Азербайджан заявил о 87 обстрелах своих позиций, а днем ранее, 12 сентября, о 90 обстрелах. В свою очередь Минобороны Нагорного Карабаха насчитало 200 обстрелов позиций Армии обороны за неделю, со 2 по 8 сентября.

Режим перемирия на линии соприкосновения войск был нарушен за сутки 92 раза, сообщила сегодня пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Были обстреляны из крупнокалиберных пулеметов позиции азербайджанской армии в селах Кемерли, Ферехли, Гушчу Айрым, Джафарли, Бала Джафарли, Коханеби, Асрик Джырдахан, Гаралар и на безымянных высотах, говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.

При этом обстрелы велись с позиций, расположенных как на территории Армении, так и "близ оккупированных сел", отмечается в пресс-релизе.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали на своих сайтах это заявление.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, однако противостояние продолжилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Обстрелы в зоне конфликта велись ежедневно в течение двух лет, следует из инфографики "Карабах после перемирия – два года войны", размещенной на "Кавказском узле".

Материалы о ситуации в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также опубликованы справки "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".