Азербайджанские солдаты на учения. 21 сентября 2018 года. Фото пресс-службы Минобороны Азербайджана. https://mod.gov.az

22 сентября 2018, 09:25

Азербайджан заявил о пулеметных обстрелах с армянской стороны

Военнослужащие Армении за минувшие сутки 112 раз нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения войск, применив крупнокалиберные пулеметы, сообщило министерство обороны Азербайджана.

"Кавказский узел" информировал, что 21 сентября азербайджанская сторона насчитала 88 случаев обстрела своих позиций.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 112 раз", - заявила сегодня пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Обстрелы велись с позиций, расположенных как на территории Армении, так и из тех районов, которые Азербайджан считает оккупированными, отмечается в сообщении на сайте ведомства.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха не разместили к 9:25 мск 22 сентября комментариев относительно данного заявления.

Перемирие, объявленное в апреле 2016 года после обострения карабахского конфликта, не остановило противостояния сторон, сообщается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В зоне конфликта ежедневно ведутся обстрелы на протяжении двух лет,  следует из размещенной на "Кавказском узле" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также можно ознакомиться с материалами "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Наблюдатели ОБСЕ не увидели нарушений в зоне карабахского конфликта", "Азербайджан сообщил о пулеметных обстрелах в зоне конфликта", "В Азербайджане обнаружено 15 авиабомб".

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