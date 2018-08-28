28 августа 2018, 20:01

Наблюдатели ОБСЕ не увидели нарушений в зоне карабахского конфликта

Миссия ОБСЕ не нашла нарушений режима прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил, сообщил сегодня МИД Нагорного Карабаха. Мониторинг не проводился в районах, где, по информации Минобороны Азербайджана, произошли обстрелы.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Азербайджана сегодня заявило, что за минувшие сутки, 27 августа, режим прекращения огня на линии соприкосновения был нарушен 94 раза. По данным на 19.55 на сайтах оборонных ведомств Армении и Нагорного Карабаха нет комментариев относительно заявлений азербайджанской стороны. 

Несмотря на объявленное в апреле 2016 года перемирие, противостояние в зоне карабахского конфликта продолжается, говорится в опубликованной "Кавказским узлом" справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". По итогам первого года перемирия на линии соприкосновения "Кавказский узел" опубликовал инфографику "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

"Миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг режима прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха (Нагорного Карабаха) и Азербайджана на Омарском перевале", - сообщил представитель пресс-службы карабахского МИД корреспонденту "Кавказского узла". Мониторинг проходил проходил как с карабахской, так и с азербайджанской сторон линии соприкосновения, отмечается в сообщении. 

Отметим, что Омарский перевал, в районе которого проводился мониторинг, расположен в Гейгельском районе Азербайджана. Этот район не упоминается в сегодняшнем релизе азербайджанского минобороны.

По состоянию на 19.55 информации об обстрелах на перевале в течение сегодняшнего дня не поступало.

Новости о ситуации в зоне карабахского конфликта размещены на тематической странице "Кавказского узла" "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан обвинил Армению в 82 обстрелах за сутки", "Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 200 обстрелах за неделю", "Тело жителя Азербайджана эвакуировано из зоны карабахского конфликта". 

Автор: Алвард Григорян; источник: Корреспондент "Кавказского узла"

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