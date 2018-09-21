Азербайджан сообщил об обстрелах сел из пулеметов

21 сентября 2018, 09:16

Позиции азербайджанской армии в четырех селах были обстреляны в зоне карабахского конфликта, заявило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 20 сентября Азербайджан заявил о 90 обстрелах в зоне конфликта, днем ранее, 19 сентября, - в 87 обстрелах. Минобороны Нагорного Карабаха насчитало 250 обстрелов своих позиций за неделю, с 9 по 15 сентября.

Режим прекращения огня в зоне конфликта был нарушен за минувшие сутки 88 раз, сообщила сегодня пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Были обстреляны, в том числе из крупнокалиберных пулеметов, позиции азербайджанской армии в селах Кемерли, Гызылгаджылы, Мунджуглу, Гаравелилер и на безымянных высотах, говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.

Обстрелы велись с позиций, расположенных как на территории Армении, так и "близ оккупированных сел", отмечается в пресс-релизе.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали на своих сайтах это заявление.

Перемирие, объявленное в апреле 2016 года после обострения карабахского конфликта, не остановило противостояния сторон, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В зоне конфликта каждый день ведутся обстрелы на протяжении двух лет, следует из размещенной на "Кавказском узле" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также опубликованы справки "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".