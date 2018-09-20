Азербайджан зафиксировал обстрелы в шести населенных пунктах

20 сентября 2018, 10:27

Позиции азербайджанской армии 90 раз подверглись обстрелам за минувшие сутки, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 19 сентября Азербайджан заявил, что режим прекращения огня в зоне конфликта был нарушен 87 раз. Армения и Нагорный Карабах не отреагировали на это заявление, однако позднее армянское оборонное ведомство заявило, что его солдат погиб после обстрела со стороны Азербайджана.

С 19 по 20 сентября режим прекращения огня был нарушен 90 раз, при этом подразделения вооруженных сил Армении использовали крупнокалиберные пулеметы, заявило министерство обороны Азербайджана.

Обстрелам подверглись позиции азербайджанской армии в селе Гаймаглы Газахского района, в селах Коханеби, Асрик Джырдахан, Агбулаг, Мунджуглу, Гаралар Товузского, а также на безымянных высотах Гедабекского района, сообщается сегодня на сайте ведомства.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 10.05 мск не прокомментировали это заявление на своих официальных сайтах. Ранее оборонное ведомство Нагорного Карабаха насчитало 250 обстрелов своих позиций за неделю, с 9 по 15 сентября.