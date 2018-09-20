20 сентября 2018, 10:27
Азербайджан зафиксировал обстрелы в шести населенных пунктах
Позиции азербайджанской армии 90 раз подверглись обстрелам за минувшие сутки, сообщило Минобороны Азербайджана.
Как писал "Кавказский узел", 19 сентября Азербайджан заявил, что режим прекращения огня в зоне конфликта был нарушен 87 раз. Армения и Нагорный Карабах не отреагировали на это заявление, однако позднее армянское оборонное ведомство заявило, что его солдат погиб после обстрела со стороны Азербайджана.
С 19 по 20 сентября режим прекращения огня был нарушен 90 раз, при этом подразделения вооруженных сил Армении использовали крупнокалиберные пулеметы, заявило министерство обороны Азербайджана.
Обстрелам подверглись позиции азербайджанской армии в селе Гаймаглы Газахского района, в селах Коханеби, Асрик Джырдахан, Агбулаг, Мунджуглу, Гаралар Товузского, а также на безымянных высотах Гедабекского района, сообщается сегодня на сайте ведомства.
Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 10.05 мск не прокомментировали это заявление на своих официальных сайтах. Ранее оборонное ведомство Нагорного Карабаха насчитало 250 обстрелов своих позиций за неделю, с 9 по 15 сентября.
Объявленное после обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года перемирие не остановило противостояния сторон, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В зоне конфликта каждый день ведутся обстрелы на протяжении двух лет, следует из размещенной на "Кавказском узле" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".
Публикации о происходящих событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также опубликованы справки "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".