Азербайджанские вооруженные силы. Фото https://mod.gov.az/ru/foto-arhiv-045/

20 сентября 2018, 10:27

Азербайджан зафиксировал обстрелы в шести населенных пунктах

Позиции азербайджанской армии 90 раз подверглись обстрелам за минувшие сутки, сообщило Минобороны Азербайджана. 

Как писал "Кавказский узел", 19 сентября Азербайджан заявил, что режим прекращения огня в зоне конфликта был нарушен 87 раз. Армения и Нагорный Карабах не отреагировали на это заявление, однако позднее армянское оборонное ведомство заявило, что его солдат погиб после обстрела со стороны Азербайджана.

С 19 по 20 сентября режим прекращения огня был нарушен 90 раз, при этом подразделения вооруженных сил Армении использовали крупнокалиберные пулеметы, заявило министерство обороны Азербайджана.

Обстрелам подверглись позиции азербайджанской армии в селе Гаймаглы Газахского района, в селах Коханеби, Асрик Джырдахан, Агбулаг, Мунджуглу, Гаралар Товузского, а также на безымянных высотах Гедабекского района, сообщается сегодня на сайте ведомства.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 10.05 мск не прокомментировали это заявление на своих официальных сайтах. Ранее оборонное ведомство Нагорного Карабаха насчитало 250 обстрелов своих позиций за неделю, с 9 по 15 сентября.

Объявленное после обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года перемирие не остановило противостояния сторон, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В зоне конфликта каждый день ведутся обстрелы на протяжении двух лет,  следует из размещенной на "Кавказском узле" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

Публикации о происходящих событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также опубликованы справки "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Глава армянского села сообщил об обстрелах со стороны Азербайджана", "Наблюдатели ОБСЕ не нашли нарушений в зоне карабахского конфликта", "Нагорный Карабах заявил о гибели солдата".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

20 сентября 2018, 10:27

20 сентября 2018, 10:04

20 сентября 2018, 09:54

20 сентября 2018, 09:35

20 сентября 2018, 08:41

Темы дня

События дня

Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Персоналии

Все персоналии

Аналитика

Все статьи

Инфографика

Все справки

Новости

Все новости