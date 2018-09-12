Наблюдатели ОБСЕ не нашли нарушений в зоне карабахского конфликта

12 сентября 2018, 19:37

Наблюдатели ОБСЕ в ходе сегодняшнего мониторинга на линии соприкосновения вооруженных сил Нагорного Карабаха и Азербайджана не выявили нарушений режима прекращения огня.

Как сообщал "Кавказский узел", по данным Минобороны Азербайджана на 12 сентября, вооруженные силы Армении в течение минувших суток 90 раз нарушили режим перемирия в зоне карабахского конфликта. По данным на 19.00 мск на сайтах оборонных ведомств Армении и Нагорного Карабаха нет комментариев относительно заявлений азербайджанской стороны.

Глава сельской общины Нарек Саакян сегодня заявил, что минувшей ночью приграничное село Баганис Тавушской области Армении несколько раз было обстреляно со стороны Азербайджана. Пе его данным, обстрелы села участились со 2 сентября. Комментариев от Минобороны Азербайджана на этот счет не поступало.

Мониторинг 12 сентября проходил как с карабахской, так и с азербайджанской стороны линии соприкосновения, сообщила пресс-служба МИД Нагорного Карабаха.

"Миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг режима прекращения огня на границе Арцаха и Азербайджана, восточнее населенного пункта Акна", - говорится в сообщении ведомства.

Отметим, поселение Акна, недалеко от которого проводился мониторинг, расположено в Агдамском районе Азербайджана. В сегодняшнем релизе азербайджанского оборонного ведомства упоминаются пять сел этого районе: Шураабад, Шыхлар, Ширванлы, Сарыджалы, Мерзили. Поселения Акна в этом списке нет.

По состоянию на 19.00 мск информации об обстрелах в районе н.п. Акна в течение сегодняшнего дня не поступало.

Противостояние в зоне карабахского конфликта, несмотря на объявленное в апреле 2016 года перемирие, продолжается, говорится в опубликованной "Кавказским узлом" справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны".

Новости о ситуации в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".