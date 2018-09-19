19 сентября 2018, 09:08
Азербайджан заявил об обстрелах двух сел
Режим прекращения огня в зоне карабахского конфликта был нарушен 87 раз за минувшие сутки, заявило Минобороны Азербайджана.
Как писал "Кавказский узел", главы сельских общин 15 и 16 сентября заявили об обстреле Азербайджаном армянских сел Чинари и Коти и ранении местного жителя. 16 сентября премьер-министр Никол Пашинян заявил, что ВС Армении ответили на обстрелы и "вынуждены были уничтожить трех азербайджанских солдат". 17 сентября стало известно о новом обстреле села Коти и приграничного села Баганис. В тот же день Минобороны Азербайджана отвергло информацию о гибели трех азербайджанских военных и заявило о 93 обстрелах своих позиций за сутки.
"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 87 раз", - сообщается сегодня на сайте министерства обороны Азербайджана.
Позиции азербайджанской армии были обстреляны в селе Бала Джафарли Газахского района, Коханеби Товузского района и на безымянных высотах Гедабекского района, уточнило ведомство.
Сегодня к 09.05 мск министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали это заявление на своих сайтах. Ранее Минобороны Нагорного Карабаха насчитало 250 обстрелов своих позиций за неделю, с 9 по 15 сентября.
Объявленное после обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года перемирие не остановило противостояния сторон, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В зоне конфликта каждый день ведутся обстрелы на протяжении двух лет, следует из размещенной на "Кавказском узле" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".
Публикации о происходящих событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также опубликованы справки "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".