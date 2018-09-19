Азербайджан заявил об обстрелах двух сел

19 сентября 2018, 09:08

Режим прекращения огня в зоне карабахского конфликта был нарушен 87 раз за минувшие сутки, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", главы сельских общин 15 и 16 сентября заявили об обстреле Азербайджаном армянских сел Чинари и Коти и ранении местного жителя. 16 сентября премьер-министр Никол Пашинян заявил, что ВС Армении ответили на обстрелы и "вынуждены были уничтожить трех азербайджанских солдат". 17 сентября стало известно о новом обстреле села Коти и приграничного села Баганис. В тот же день Минобороны Азербайджана отвергло информацию о гибели трех азербайджанских военных и заявило о 93 обстрелах своих позиций за сутки.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 87 раз", - сообщается сегодня на сайте министерства обороны Азербайджана.

Позиции азербайджанской армии были обстреляны в селе Бала Джафарли Газахского района, Коханеби Товузского района и на безымянных высотах Гедабекского района, уточнило ведомство.

Сегодня к 09.05 мск министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали это заявление на своих сайтах. Ранее Минобороны Нагорного Карабаха насчитало 250 обстрелов своих позиций за неделю, с 9 по 15 сентября.