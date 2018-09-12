Глава армянского села сообщил об обстрелах со стороны Азербайджана

12 сентября 2018, 14:36

Приграничное село Баганис Тавушской области Армении несколько раз было обстреляно со стороны Азербайджана, никто не пострадал, сообщил сегодня глава сельской общины Нарек Саакян. Нарушения перемирия в зоне конфликта носят "постоянный характер", заявил МИД Армении.

Как писал "Кавказский узел", глава села Баганис Тавушской области Нарек Саакян неоднократно сообщал об обстрелах со стороны Азербайджана. Так, по его данным, азербайджанские военные обстреляли село 15 апреля, а 8 апреля в результате обстрела пастбища были убиты три коровы.

Обстрелы села Баганис участились со 2 сентября, рассказал сегодня корреспонденту «Кавказского узла» глава сельской общины Нарек Саакян.

Он уточнил, что в последний раз село было обстреляно минувшей ночью. "Слава Богу, жертв и раненых нет. Конечно, ситуация беспокоит жителей села, но мы уже как-то привыкли к этому, настолько, что дети как обычно посещают школу", - рассказал Саакян.

Вчера, 11 сентября пользователь Facebook Овик Гезалян опубликовал на своей странице видео с детьми, танцующими, как поясняется, во дворе дома приграничного села Вазашен Тавушской области. На видео видно, что дети с криками разбегаются при звуках выстрелов.

"Весело танцевали и вдруг... Таковы будни детей Вазашена", - пояснил Овик Гезалян, отметив, что "обстрел села происходит очень часто, однако эти выстрелы были слышны слишком близко". При этом "Кавказский узел" не располагает подтверждением, что видео снято в селе Вазашен в момент обстрела.

Нарушения режима прекращения огня со стороны Азербайджана носят "постоянный характер", заявил сегодня на брифинге пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

По его словам, о каждом нарушении информируются послы стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, передал корреспондент "Кавказского узла".

"К сожалению, нарушения на границе являются результатом деструктивной политики Азербайджана, когда он отказывается от выполнения договоренностей об увеличении численного состава международных наблюдателей и от внедрения механизмов расследования инцидентов на границе", - заявил Балаян.

Минобороны Азербайджана пока не прокомментировало на своем сайте информацию жителей Армении и пресс-секретаря МИД страны.

Перемирие, объявленное в апреле 2016 года сторонами карабахского конфликта после его обострения, не остановило противостояние, говорится в опубликованной "Кавказским узлом" справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Обстрелы в зоне конфликта велись каждые сутки в течение двух лет, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

"Кавказский узел" публикует новости о положении дел в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".