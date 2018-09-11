Мониторинг ОБСЕ налинии соприкосновения в Карабахе. Фото https://mod.gov.az/ru/news/na-linii-soprikosnoveniya-vojsk-azerbajdzhana-i-armenii-budet-proveden-ocherednoj-monitoring-24123.html

11 сентября 2018, 09:08

Азербайджан сообщил о пулеметных обстрелах в зоне конфликта

Вооруженные силы Армении за сутки 84 раза нарушили режим перемирия в зоне карабахского конфликта, заявило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 сентября азербайджанская сторона заявила о 95 обстрелах своих позиций, а днем ранее - о  96 обстрелах. В свою очередь Минобороны Нагорного Карабаха насчитало 200 обстрелов со стороны Азербайджана за прошедшую неделю, со 2 по 8 сентября.

С утра 10 сентября до утра 11 сентября из крупнокалиберных пулеметов были обстреляны позиции в пяти населенных пунктах - в селах Ферехли и Гушчу Айрым в Газахском районе, в селах Коханеби, Агбулаг в Товузском районе, а также в селе Заманлы и на безымянных высотах в Гедабекском районе, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте.

По данным оборонного ведомства, обстрелы велись как с территории Армении, так и с позиций, расположенных "близ оккупированных сел".

Заявление Минобороны Азербайджана оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали на своих сайтах на 08.50 мск 11 сентября.

 Участники карабахского конфликта объявили перемирие после обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года. Однако противостояние сторон не было остановлено, следует из опубликованной на "Кавказском узле" справки "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Обстрелы в зоне конфликта ведутся каждые сутки в течение двух лет, говорится в размещенной на "Кавказском узле" инфографике "Карабах после перемирия – два года войны".

Ситуацию в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также опубликованы материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Нагорный Карабах заявил о гибели солдата", "МИД Азербайджана отреагировал на флаг Нагорного Карабаха в эфире "Евровидения", "В Азербайджане обнаружено 15 авиабомб".

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