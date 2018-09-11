Азербайджан сообщил о пулеметных обстрелах в зоне конфликта

11 сентября 2018, 09:08

Вооруженные силы Армении за сутки 84 раза нарушили режим перемирия в зоне карабахского конфликта, заявило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 сентября азербайджанская сторона заявила о 95 обстрелах своих позиций, а днем ранее - о 96 обстрелах. В свою очередь Минобороны Нагорного Карабаха насчитало 200 обстрелов со стороны Азербайджана за прошедшую неделю, со 2 по 8 сентября.

С утра 10 сентября до утра 11 сентября из крупнокалиберных пулеметов были обстреляны позиции в пяти населенных пунктах - в селах Ферехли и Гушчу Айрым в Газахском районе, в селах Коханеби, Агбулаг в Товузском районе, а также в селе Заманлы и на безымянных высотах в Гедабекском районе, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте.

По данным оборонного ведомства, обстрелы велись как с территории Армении, так и с позиций, расположенных "близ оккупированных сел".

Заявление Минобороны Азербайджана оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали на своих сайтах на 08.50 мск 11 сентября.