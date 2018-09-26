Азербайджан насчитал 91 обстрел в зоне конфликта

26 сентября 2018, 09:14

Подразделения вооруженных сил Армении за минувшие сутки 91 раз нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта.

Как писал "Кавказский узел", 25 сентября Азербайджан насчитал 82 обстрела за сутки. Нагорный Карабах ранее заявил о 250 обстрелах с азербайджанской стороны с 15 по 22 сентября.

С 25 по 26 сентября позиции азербайджанской армии были обстреляны 91 раз. Обстрелы велись со стороны сел Тертерского, Ходжавендского, Физулинского, Джебраильского, Геранбойского и Агдамского районов, сообщается на сайте министерства обороны Азербайджана.

Объявленное в апреле 2016 года после обострения карабахского конфликта перемирие фактически не прекратило противостояния, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Обстрелы в зоне конфликта ведутся ежедневно в течение двух лет, следует из опубликованной на "Кавказском узле" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

На тематической странице "Карабах: худой мир или война" "Кавказский узел" размещает новости из зоны карабахского конфликта. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также опубликованы справки "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".