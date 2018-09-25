25 сентября 2018, 09:40

Азербайджан насчитал 82 обстрела за сутки

В зоне карабахского конфликта азербайджанские позиции были обстреляны 82 раза за сутки, сообщило сегодня Минобороны республики.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября Азербайджан насчитал 89 обстрелов своих позиций за сутки, а 23 сентября - 96 обстрелов. Минобороны Нагорного Карабаха в свою очередь заявило о 250 обстрелах с азербайджанской стороны за неделю с 15 по 22 сентября.

Позиции армии Азербайджана за сутки были обстреляны 83 раза, обстрелы велись по позициям в селах Ашагы Аскипара, Гызылгаджылы и Бала Джафарли в Газахском районе, а также в селе Заманлы и на безымянных высотах в Гедабекском районе, сообщило сегодня Минобороны республики на своем сайте.

Пулеметные обстрелы велись с позиций, расположенных на территории Армении, а также "близ оккупированных сел", уточнило оборонное ведомство.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали на своих сайтах это заявление на 9.30 мск сегодня.

Объявленное в апреле 2016 года после обострения карабахского конфликта перемирие фактически не прекратило противостояния, говорится в  справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Обстрелы в зоне конфликта ведутся ежедневно в течение двух лет, следует из опубликованной на "Кавказском узле" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

На тематической странице "Карабах: худой мир или война"Кавказский узел" размещает новости из зоны карабахского конфликта. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также опубликованы справки "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Наблюдатели ОБСЕ не увидели нарушений в зоне карабахского конфликта", "В Азербайджане обнаружено 15 авиабомб", "Азербайджан сообщил о пулеметных обстрелах в зоне конфликта".

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