Азербайджан сообщил об обстрелах шести сел в зоне конфликта

24 сентября 2018, 09:04

Азербайджанские позиции в зоне карабахского конфликта за сутки были обстреляны 89 раз, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 23 сентября Азербайджан насчитал 96 обстрелов своих позиций за сутки, а 22 сентября - 112 обстрелов. Минобороны Нагорного Карабаха в свою очередь заявило о 250 обстрелах с азербайджанской стороны за неделю с 15 по 22 сентября.

Позиции армии Азербайджана за сутки были обстреляны 89 раз, в том числе из крупнокалиберных пулеметов, сообщила сегодня пресс-служба Минобороны страны.

Согласно сообщению, обстрелы велись по позициям азербайджанской армии в селах Гушчу Айрым, Мезем, Гызылгаджылы, Агдам, Агбулаг, Гаравелилер и на безымянных высотах.

Стрельба велась с позиций, расположенных на территории Армении и "близ оккупированных сел", говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте Минобороны.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали на своих сайтах это заявление.

Перемирие, объявленное в апреле 2016 года после обострения карабахского конфликта, не остановило противостояния, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Обстрелы в зоне конфликта ведутся ежедневно на протяжении двух лет, следует из размещенной на "Кавказском узле" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

Новости из зоны карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также опубликованы справки "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".