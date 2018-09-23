23 сентября 2018, 22:24

Азербайджан заявил о 96 обстрелах за сутки

В зоне карабахского конфликта режим прекращения огня был нарушен 96 раз за минувшие сутки, сообщило Минобороны Азербайджана.

"Кавказский узел" информировал, что 22 сентября азербайджанская сторона насчитала 112 обстрелов своих позиций, а днем ранее, 21 сентября, - 88 обстрелов. В свою очередь, военное ведомство Нагорного Карабаха заявило о 250 обстрелах с азербайджанской стороны за неделю с 15 по 22 сентября.

С утра 22 сентября по утро 23 сентября из крупнокалиберных пулеметов были обстреляны азербайджанские позиции в пяти селах - Гаймаглы и Гушчу Айрым в Газахском районе, Агдам, Асрик Джырдахан и Гаралар в Товузском районе, а также на безымянных высотах в Гедабекском районе, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. По данным оборонного ведомства, обстрелы велись как с позиций, расположенных на территории Армении, так и с позиций "близ оккупированных сел".

По данным на 22.25 мск 23 сентября министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали на своих сайтах это заявление.

Перемирие, которое стороны карабахского конфликта объявили в апреле 2016 года после его обострения,  не остановило их противостояния, говорится в  справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" на "Кавказском узле". В зоне конфликта обстрелы ведутся ежедневно на протяжении двух лет, следует из размещенной на "Кавказском узле" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

"Кавказский узел" также писал, что 22 сентября в Минобороны Нагорного Карабаха заявили о гибели во время обстрела с азербайджанской стороны военнослужащего Армии обороны Арцаха Овсепяна.

События в зоне карабахского конфликта "Кавказским узлом" отслеживаются на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также опубликованы материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Наблюдатели ОБСЕ не увидели нарушений в зоне карабахского конфликта", "Азербайджан сообщил о пулеметных обстрелах в зоне конфликта", "В Азербайджане обнаружено 15 авиабомб".

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