Азербайджан заявил о 96 обстрелах за сутки

23 сентября 2018, 22:24

В зоне карабахского конфликта режим прекращения огня был нарушен 96 раз за минувшие сутки, сообщило Минобороны Азербайджана.

"Кавказский узел" информировал, что 22 сентября азербайджанская сторона насчитала 112 обстрелов своих позиций, а днем ранее, 21 сентября, - 88 обстрелов. В свою очередь, военное ведомство Нагорного Карабаха заявило о 250 обстрелах с азербайджанской стороны за неделю с 15 по 22 сентября.

С утра 22 сентября по утро 23 сентября из крупнокалиберных пулеметов были обстреляны азербайджанские позиции в пяти селах - Гаймаглы и Гушчу Айрым в Газахском районе, Агдам, Асрик Джырдахан и Гаралар в Товузском районе, а также на безымянных высотах в Гедабекском районе, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. По данным оборонного ведомства, обстрелы велись как с позиций, расположенных на территории Армении, так и с позиций "близ оккупированных сел".

По данным на 22.25 мск 23 сентября министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали на своих сайтах это заявление.