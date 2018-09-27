27 сентября 2018, 08:41

Азербайджан обвинил Армению в пулеметных обстрелах

Позиции азербайджанской армии в зоне карабахского конфликта были обстреляны 79 раз за минувшие сутки, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 26 сентября Азербайджан насчитал 91 обстрел со стороны Армении за сутки. Нагорный Карабах ранее заявил о 250 обстрелах с азербайджанской стороны с 15 по 22 сентября.

С 26 по 27 сентября подразделения вооруженных сил Армении нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 79 раз. При это они использовали крупнокалиберные пулеметы, сообщается сегодня на сайте министерства обороны Азербайджана.

По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции азербайджанской армии в четырех селах.

Объявленное в апреле 2016 года после обострения карабахского конфликта перемирие фактически не прекратило противостояния, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Обстрелы в зоне конфликта ведутся ежедневно в течение двух лет, следует из опубликованной на "Кавказском узле" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

На тематической странице "Карабах: худой мир или война"Кавказский узел" размещает новости из зоны карабахского конфликта. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также опубликованы справки "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Наблюдатели ОБСЕ не увидели нарушений в зоне карабахского конфликта", "В Азербайджане обнаружено 15 авиабомб", "Азербайджан сообщил о пулеметных обстрелах в зоне конфликта".

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