МИД Азербайджана обвинил генсека ОДКБ в злоупотреблении полномочиями  

23 сентября 2018, 01:34

МИД Азербайджана осудил заявление генсека ОДКБ Юрия Хачатурова о ситуации на армяно-азербайджанской границе. Официальный Баку, указав на армянское гражданство генсека организации, обвинил его в предвзятости и превышении полномочий, поскольку ОДКБ не имеет мандата на деятельность в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе.

Как писал «Кавказский узел», 21 сентября генсек ОДКБ Юрий Хачатуров выразил обеспокоенность участившимися случаями обстрела армяно-азербайджанской границы и расположенных вдоль нее населенных пунктов. "Убеждены, что воинственная риторика ведет к новому витку напряженности обстановки и подрывают усилия стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - говорится в заявлении генсека ОДКБ, опубликованном на сайте организации.

Старосты сел Баганис и Коти в Тавушской области Армении заявили об обстрелах населенных пунктов с азербайджанских позиций в ночь на 17 сентября. 15 и 16 сентября главы сельских общин заявили об обстреле Азербайджаном армянских сел Чинари и Коти и о ранении местного жителя. 19 сентября армянский солдат получил при обстреле смертельные ранения. В свою очередь Министерство обороны Азербайджана заявило, что с 15 на 16 сентября позиции азербайджанской армии в селах Мезем, Гызылгаджылы, Бала Джафарли в Газахском районе, Коханеби, Асрик Джырдахан, Агбулаг, Мунджуглу, Гаралар в Товузском районе, а также на безымянных высотах в Гедабекском районе были обстреляны 84 раза.

Министерство иностранных дел Азербайджана распространило 22 сентября заявление, в котором осудило высказывания Юрия Хачатурова относительно ситуации на армяно-азербайджанской границе.

«Генеральный секретарь ОДКБ, злоупотребляя своими служебными полномочиями, выступил с заявлением по конфликту между Арменией и Азербайджаном, что выходит за рамки мандата организации. Заявление генерального секретаря, являющимся гражданином Армении, носит субъективный и предвзятый характер и, за исключением Армении, противоречит позиции государств-членов ОДКБ относительно вышеуказанного конфликта», - перевел корреспондент "Кавказского узла" распространенный комментарий пресс-службы МИД Азербайджана.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - международная организация, созданная в 1992 году. В настоящий момент в нее входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Азербайджан был членом организации до апреля 1999 года, говорится на сайте организации.

Генеральный секретарь ОДКБ, говорится в сообщении, «замалчивает факт систематических обстрелов азербайджанских территорий, в том числе гражданских лиц и объектов вдоль границы между Арменией и Азербайджаном».

Причиной напряженности вдоль линии соприкосновения войск и границы между Арменией и Азербайджаном является «продолжение оккупации азербайджанских территорий», - подчеркивается в пресс-релизе.

Объявленное в апреле 2016 года после обострения карабахского конфликта перемирие не остановило противостояния сторон, говорится в размещенной на "Кавказском узле" справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В зоне конфликта каждый день ведутся обстрелы на протяжении двух лет, следует из размещенной на "Кавказском узле" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны". Новости о происходящих в зоне карабахского конфликта событиях "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".



МИД Азербайджана напоминает, что в соответствии с 1-ой статьей Договора о коллективной безопасности, который составляет международно-правовую основу ОДКБ, государства-участники обязались «воздерживаться от применения силы или угрозы силой в межгосударственных отношениях».

«Если генеральный секретарь ОДКБ действительно заинтересован в устранении напряженности, то ему следовало бы потребовать вывода Вооруженных Сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана согласно требованиям соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН», - говорится в заключение сообщения пресс-службы МИД Азербайджана.

В связи с армяно-азербайджанским конфликтом вокруг Нагорного Карабаха в 1993 году Совет безопасности ООН принял четыре резолюции. Совбез ООН подтвердил, что Нагорный Карабах является частью Азербайджана, и призвал к "уважению суверенитета и территориальной целостности Азербайджана и границ", также заявив о "недопустимости применения силы для приобретения территорий".

Напомним также, что в Армении возбуждено уголовное дело в связи с событиями в марте 2008 года в Ереване. В рамках этого дела второй президент Армении Роберт Кочарян и генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров были обвинены в попытке свержения конституционного строя.