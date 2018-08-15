Представители Армении предложили передать Пашиняну полномочия в Совбезе ОДКБ

15 августа 2018, 13:34

Армения выступила с предложением о внесении изменений в устав ОДКБ, в соответствии с которыми эту стран будет представлять премьер-министр, а не президент, сообщила пресс-служба организации. Вопрос о генсеке ОДКБ был поднят на встрече президентов России и Казахстана.

Как писал "Кавказский узел", лидер оппозиции Никол Пашинян после массовых акций протеста был избран премьер-министром Армении и фактическим руководителем страны.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - международная организация, созданная в 1992 году. В настоящий момент в нее входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Согласно уставу организации, в состав Совета коллективной безопасности "входят главы государств-членов". "Председателем совета является глава государства, на территории которого проходит очередная сессия совета, если совет не примет иного решения. Его права и обязанности сохраняются за ним на период до следующей очередной сессии совета", - говорится в уставе, размещенном на сайте ОДКБ. 2 марта по итогам тайного голосования депутатов парламента Армении большинством голосов президентом страны избран Армен Саргсян, выдвинутый властной коалицией. Однако, в связи с конституционными изменениями в стране первым лицом государства является не президент, а премьер-министр.

Предложение о внесении изменения в устав ОДКБ представители Армении сделали на заседании Постоянного совета организации, состоявшегося 14 августа под председательством казахстанской стороны, сообщила сегодня пресс-служба ОДКБ.

"Был рассмотрен проект протокола о внесении изменений в договор о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года и устав ОДКБ от 7 октября 2002 года, которые были предложены армянской стороной в связи с вступлением в силу изменений в конституцию республики Армения. В соответствии с ними, принятие решений по вопросам, рассматриваемым Советом коллективной безопасности ОДКБ, отнесено к компетенции премьер-министра республики Армения", - отмечается в сегодняшнем сообщении на сайте ОДКБ.

Согласно сообщению, постоянный совет ОДКБ принял решение направить проекты документов одним пакетом на внутригосударственное согласование.

После прихода Пашиняна к власти по факту насильственного свержения конституционного строя в связи с событиями в Ереване 1-2 марта 2008 года было возбуждено уголовное дело. 27 июля следователи потребовали арестовать по этому делу генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова, однако суд разрешил ему выйти на свободу под залог. Сам Хачатуров заявил о своей невиновности.

Вопрос о генсеке ОДКБ был поднят на встрече Путина и Назарбаева

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о необходимости обсудить вопрос о ситуации вокруг генсека Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрия Хачатурова.

"Из всех тем, которые надо обсудить, это вопрос генсека ОДКБ, который стал для нас проблемой", - цитирует Назарбаева 12 августа ТАСС.

"Что касается более широких отношений в рамках ОДКБ, в рамках ЕврАзЭс, здесь очень большая повестка дня, большие программы", - ответил Путин.

По его словам, есть и вопросы проблемного характера.

Договоренности, достигнутые вокруг проблемы генерального секретаря ОДКБ, должны быть для начала утверждены Советом коллективной безопасности, заявила на брифинге 14 августа и.о. пресс-секретаря МИД Армении Анна Нагдалян.

Ранее МИД Армении заявил, что Ереван выступил с предложением к членам ОДКБ найти замену Хачатурову, однако в ОДКБ факт официального обращения МИД на этот счет не подтвердили. При этом глава МИД России Сергей Лавров напомнил властям Армении о нарушении обещания не преследовать своих предшественников по политическим мотивам.

"Достигнутые договоренности должны быть утверждены Советом коллективной безопасности. Пока нам нечего добавить, обо всех этих процессах общественность будет осведомлена", - цитирует Нагдалян "Еркрамас".

По ее словам, Армения в свою очередь сделала все возможное, чтобы внутренние вопросы не повлияли на деятельность ОДКБ.

Напомним, что Юрий Хачатуров с 2008 по 2016 год занимал должность начальника генштаба ВС Армении и был первым заместителем министра обороны страны. В апреле 2017 года Хачатуров был назначен новым генсеком ОДКБ. По делу о разгоне демонстрантов в 2008 году обвинения были предъявлены второму президенту Армении Роберту Кочаряну. В розыск по этому делу объявлен генерал-полковник Микаел Арутюнян, возглавлявший Минобороны Армении на момент событий.