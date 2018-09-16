Азербайджан заявил об обстрелах восьми сел в зоне конфликта

16 сентября 2018, 09:37

Позиции азербайджанской армии в зоне карабахского конфликта были обстреляны 84 раза за сутки, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 15 сентября Азербайджан заявил о 88 обстрелах своих позиций, а днем ранее, 14 сентября, о 92 обстрелах. В свою очередь Минобороны Нагорного Карабаха насчитало 250 обстрелов позиций Армии обороны за неделю, со 9 по 15 сентября.

За сутки из крупнокалиберных пулеметов были обстреляны азербайджанские позиции в селах Мезем, Гызылгаджылы, Бала Джафарли в Газахском районе, Коханеби, Асрик Джырдахан, Агбулаг, Мунджуглу, Гаралар в Товузском районе, а также на безымянных высотах в Гедабекском районе, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте.

По данным оборонного ведомства, обстрелы велись с расположенных на территории Армении позиций, а также с позиций "близ оккупированных сел".

По данным на 09.00 мск 16 сентября министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

Объявленное после обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года пермирие не остановило противостояния сторон, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В зоне конфликта каждый день ведутся обстрелы на протяжении двух лет, следует из размещенной на "Кавказском узле" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

"Кавказский узел" также писал, что об обстреле азербайджанскими военными приграничного села Чинари в ночь на 15 сентября сообщил глава общины Самвел Сагоян. Обстреляны были также оборонительные посты армянской армии, они открыли ответный огонь.