16 сентября 2018, 09:37

Азербайджан заявил об обстрелах восьми сел в зоне конфликта

Позиции азербайджанской армии в зоне карабахского конфликта были обстреляны 84 раза за сутки, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 15 сентября Азербайджан заявил о 88 обстрелах своих позиций, а днем ранее, 14 сентября, о 92 обстрелах. В свою очередь Минобороны Нагорного Карабаха насчитало 250 обстрелов позиций Армии обороны за неделю, со 9 по 15 сентября.

За сутки из крупнокалиберных пулеметов были обстреляны азербайджанские позиции в селах Мезем, Гызылгаджылы, Бала Джафарли в Газахском районе, Коханеби, Асрик Джырдахан, Агбулаг, Мунджуглу, Гаралар в Товузском районе, а также на безымянных высотах в Гедабекском районе, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте.

По данным оборонного ведомства, обстрелы велись с расположенных на территории Армении позиций, а также с  позиций "близ оккупированных сел".

По данным на 09.00 мск 16 сентября министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

Объявленное после обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года пермирие не остановило противостояния сторон, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В зоне конфликта каждый день ведутся обстрелы на протяжении двух лет,  следует из размещенной на "Кавказском узле" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

"Кавказский узел" также писал, что об обстреле азербайджанскими военными приграничного села Чинари в ночь на 15 сентября сообщил глава общины Самвел Сагоян. Обстреляны были также оборонительные посты армянской армии, они открыли ответный огонь.

Публикации о происходящих событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также опубликованы справки "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Глава армянского села сообщил об обстрелах со стороны Азербайджана", "Наблюдатели ОБСЕ не нашли нарушений в зоне карабахского конфликта", "Нагорный Карабах заявил о гибели солдата".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

16 сентября 2018, 11:43

16 сентября 2018, 10:39

16 сентября 2018, 09:37

16 сентября 2018, 08:40

16 сентября 2018, 07:41

  • Подросток ранен в Тбилиси

    Раненый 16-летний подросток госпитализирован в тяжелом состоянии после ссоры со сверстником. Подозреваемый задержан, сообщило МВД Грузии.

Темы дня

События дня

Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Аналитика

Все статьи

Инфографика

Все справки

Новости

Все новости