Суд открыл для прессы процесс по делу Титиева

27 сентября 2018, 13:36

Суд по делу главы грозненского "Мемориала" Оюба Титиева решил сегодня продолжить заседание в открытом режиме.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Шалинском горсуде допрос свидетелей по делу Титиева продолжился в закрытом режиме. В суд явились для допроса два сотрудника полиции.

20 сентября прокурор попросил суд закрыть от прессы заседания по делу Титиева. Он объяснил это тем, что далее будут допрошены действующие сотрудники правоохранительных органов. Суд удовлетворил это ходатайство. Решение суда закрыть процесс нарушает право Титиева на справедливое судебное разбирательство, гарантированное Конституцией и закрепленное Конвенцией о защите прав человека, заявили 20 сентября адвокаты правозащитника. Объяснение, что закрытость суда обеспечит безопасность свидетелей-силовиков, не выдерживает критики, поскольку свои показания в открытом заседании уже дали почти все заявленные обвинением свидетели, заявило Международное общество "Мемориал".

Суд объявил перерыв в заседании до 14.00 мск, после чего заседание решено продолжить в открытом режиме. По словам адвокатов Титиева, после перерыва запланирован допрос ещё пятерых свидетелей, передал корреспондент "Кавказского узла".

"Процесс по Оюбу открыли", - написала на своей странице в Facebook директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская, которая пришла сегодня в суд поддержать Титиева.

Процесс решено открыть по ходатайству защиты, уточняется в сообщении, размещенном в Telegram-канале Правозащитного центра "Мемориал".

Оюб Титиев с 11 января находится под стражей по обвинению в хранении марихуаны. Он не признает свою вину и утверждает, что наркотики ему подбросили, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о деле Оюба Титиева". С комментариями защиты относительно показаний ключевого свидетеля обвинения можно ознакомиться в видеосюжете "Дело Титиева: темное прошлое ключевого свидетеля", опубликованном на YouTube-канале "Кавказского узла".

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