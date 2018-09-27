ЛГБТ-активисты пытаются в суде добиться разрешения на акцию в Пятигорске

27 сентября 2018, 05:51

После повторного отказа мэрии Пятигорска в проведении митинга ЛГБТ-активисты подали жалобу в суд. По словам одного из них, в акции готовы принять участие представители сообщества не только из Ставропольского края, но и из других регионов юга России.

Как писал "Кавказский узел", в начале сентября группа молодых жителей Пятигорска обратилась в администрацию города с уведомление о проведении 18 сентября ЛГБТ-акции с 59 участниками. Заявители хотели потребовать провести должное расследование сообщений о массовых преследованиях геев в Чечне. Мэрия предложила инициаторам исправить в уведомлении несоответствия, организаторы оспорили через суд решение администрации. Суд обязал мэрию повторно рассмотреть заявку активистов, однако 21 сентября власти Пятигорска повторно отказались согласовать митинг.

После того, как митинг ЛГБТ-активистов был запрещен в Пятигорске повторно, подана жалоба на данное решение в Пятигорский городской суд, рассказал 26 сентября корреспонденту "Кавказского узла" организатор несостоявшейся акции.

«Мы считаем повторный отказ незаконным. В жалобе мы ссылаемся на Конституцию, Конвенцию о правах человека, постановление и определение Конституционного суда, постановление Верховного суд РФ и прочее. В частности, мы считаем, что нарушены статьи 13 и 31 Конституции РФ и статьи 11 и 14 Конвенции", - сказал он.

Статья 13 Конституции РФ признает "идеологическое разнообразие" в Российской Федерации, а также "политическое многообразие, многопартийность". Кроме того, в статье указывается, что "никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной". Статья 31 Конституции устанавливает, что "граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование". В свою очередь, в статье 11 Конвенции о защите прав человека и основных свобод также говорится о свободе собраний и объединений, а статья 14 запрещает дискриминацию "по признаку пола, расы, цвета кожи, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, принадлежности к национальным меньшинствам, имущественного положения, рождения или по любым иным признакам".

"Мы считаем, что в отказе содержатся признаки дискриминации по признаку принадлежности к социальной группе лиц с "определенной сексуальной ориентацией", - сказал он.

По его словам, активисты просят суд признать отказ в проведении акции незаконным, обязать администрацию Пятигорска согласовать митинг и обеспечить на нем безопасность.

Дата судебного заседания еще не назначена, отметил он.

«Женщина, которой я сдавал документы, с ними сразу же пошла к председателю суда, и после заверила, что суд состоится в ближайшие несколько дней», - сказал собеседник.

По его словам, в случае неудовлетворения жалобы представители ЛГБТ-сообщества подадут жалобу в суд высшей инстанции – в Ставропольский краевой суд.

По словам организатора митинга, ЛГБТ-сообщество намерено добиться проведения акции, так как представители движения «постоянно сталкиваются с геноцидом со стороны как рядовых граждан, так и полиции». В качестве примера он привел преследовании геев в Чечне.

Как информировал "Кавказский узел", в апреле 2017 года "Новая газета" сообщила о массовых задержаниях и убийствах в Чечне мужчин, заподозренных в нетрадиционной сексуальной ориентации, а также о "секретной тюрьме" для геев в Аргуне. 27 июня 2018 года ПАСЕ приняла резолюцию с призывом к России провести расследование преследования представителей ЛГБТИ (лесбиянки, геи, бисексуалы, транссексуалы и интерсексуалы) в Чечне или разрешить провести его международной правозащитной организации. 31 августа 15 стран ОБСЕ потребовали от России представить отчет о нарушениях прав человека в Чечне, однако правозащитники усомнились в том, что это может повлиять на ситуацию.

«Мы хотим показать запуганному кавказскому ЛГБТ-сообществу, что в крае есть те, кто выступает за права ЛГБТ и может защитить людей», - сказал он.

По его словам, в постановлении о повторном отказе в проведении акции указано, что в администрацию "поступают письма от жителей города об однозначно негативном отношении к идее проведения подобных публичных мероприятий". Администрация, по его словам, запретила акцию, так как она будет публичной, и ее могут увидеть несовершеннолетние.

Закон о запрете гей-пропаганды среди детей подписан президентом России Владимиром Путиным в июне 2013 года. Согласно документу, за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди детей для граждан установлен штраф в размере от четырех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц - от 40 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 800 тысяч рублей до миллиона рублей. За пропаганду с применением СМИ или Интернета предусмотрен штраф для граждан в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, а для юрлиц — миллион рублей либо приостановление деятельности до 90 суток, пишет РИА "Новости".

Председатель «Российской ЛГБТ-сети» Игорь Кочетков рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что возглавляемая им организация не имеет отношения к организации акции в Пятигорске, однако организаторы обращались к нему «за юридической помощью».

«Мы знаем о проблемах, которые окружают представителей ЛГБТ-сообщества на Кавказе», - сказал Кочетков.

Ожидание лишь подогревает интерес ЛГБТ-сообщества к акции, сказал корреспонденту "Кавказского узла" ставропольский ЛГБТ-активист на условиях анонимности.

«Сначала думали, что придет 60 человек. Сейчас, по моим подсчетам, нас уже более 200. Это люди как из Ставрополья, так и из соседних республик», - рассказал он.

В администрации Пятигорска корреспонденту "Кавказского узла" отказались комментировать запрет на проведение акции.