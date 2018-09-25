Осужденный в Ростове-на-Дону Роман Терновский признан политзаключенным

25 сентября 2018, 21:20

Правозащитный центр "Мемориал" признал политзаключенным гражданина Украины Романа Терновского, осужденного за причастность к запрещенному в России "Правому сектору", и потребовал освободить его.

Как писал "Кавказский узел", суд в Ростове-на-Дону в августе признал Романа Терновского причастным к "Правому сектору"* и приговорил его к двум годам и трем месяцам колонии. Задержанного в Ростовской области Терновского арестовали в октябре 2017 года. При обыске в его доме в Ростове-на-Дону силовики обнаружили предметы с символикой "Правого сектора"*.

Терновский изготавливал и распространял вещи с символикой "Правого сектора"* , утверждали следователи. Также, по данным следствия, в феврале 2016 года Терновский вместе с членами этой организации участвовал в акции по блокированию проезда российских грузовиков на Украину через пункт пропуска "Гоптовка", а летом того же года - в акции по срыву мероприятий в честь Дня России в харьковском Генконсульстве России. При этом представитель "Правого сектора"* пояснил, что Терновский никогда не состоял в этой организации и долгое время даже не поддерживал никакой связи с ее активистами.

Первомайский райсуд Ростова-на-Дону признал Романа Терновского виновным в связи с тем, что, живя в Харькове, тот участвовал в деятельности местного отделения «Правого сектора»*. Дело слушалось в особом порядке, и обвиняемый полностью признал вину, говорится в поступившем сегодня на «Кавказский узел» сообщении ПЦ «Мемориал».

При этом правозащитники полагают, что Терновский лишен свободы при отсутствии реального правонарушения, а борьбу с «Правым сектором»* в современной России они называют "частью политической кампании, напрямую связанной с российско-украинским конфликтом".

Российские следствие и суд, как отмечает ПЦ «Мемориал», "фактически вменили Терновскому участие в мирных демонстрациях, которое иногда, возможно, граничило с мелким хулиганством, и иные формы легальной общественной деятельности, осуществлявшейся на территории Украины".

"Мы требуем освободить Романа Терновского и прекратить преследования людей только за участие в «Правом секторе»*", - говорится в сообщении правозащитной организации.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов Юга России и стран Южного Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

* - организация "Правый сектор" признана экстремистской организацией и запрещена в России решением суда.